Balbino Gómez, la voz que marcó generaciones, entre las estrellas del folclore panameño

Panamá/La voz que ha acompañado bailes y celebraciones durante más de cuatro décadas tendrá un reconocimiento especial. Balbino Gómez, uno de los intérpretes más emblemáticos de la música típica panameña, será homenajeado como parte de las Estrellas del Folclore 2026, iniciativa organizada por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y el Ministerio de Cultura (MiCultura).

El reconocimiento se realizará durante la Vereda de las Mil Polleras, antesala oficial del Desfile de las Mil Polleras 2026, donde también serán distinguidas otras tres figuras fundamentales del patrimonio cultural del país.

Originario de Carricillal, Paritilla, Balbino Gómez ha construido una trayectoria de más de 40 años que lo convirtió en una de las voces más queridas y reconocibles del género. Sus inicios se dieron junto al maestro Lucrecio Cedeño, para luego integrar agrupaciones dirigidas por Luis Espino y Chelo Mitre.

Sin embargo, su etapa más recordada comenzó en 1983, cuando se integró como vocalista principal del conjunto de Ulpiano Vergara, con quien compartió escenario durante 33 años. Su estilo auténtico y su conexión directa con el público marcaron a generaciones enteras de seguidores de la música típica.

Hoy, Balbino continúa llevando su legado a los escenarios junto a su hijo Jorge Gómez, con quien forma el Dúo de Oro, una propuesta que enlaza tradición y herencia familiar, manteniendo viva la esencia del género.

Junto a Balbino Gómez, también serán homenajeadas Bella Herminda “Minda” González de Cedeño, en la categoría Artesana de Polleras.

Minda González, con más de 60 años dedicados a la confección de la pollera panameña, es considerada una de las más grandes artesanas del país. Nacida en San José de Las Tablas, ha creado cientos de piezas que han trascendido fronteras y ha formado a nuevas generaciones en este arte tradicional.

Carolina Alonso, en la categoría Compositora. Nacida en La Villa de Los Santos, ha escrito 55 composiciones interpretadas por grandes exponentes de la música típica, entre ellos Victorio Vergara, Ulpiano Vergara y, por más de tres décadas, Samy y Sandra Sandoval, consolidándose como una de las creadoras más influyentes del género.

El homenaje se completa con Lucrecio “Yejo” Cedeño, defensor del tamborito como raíz de la música típica, con 33 años de carrera y más de 50 grabaciones dedicadas a preservar este género ancestral. Ha colaborado con figuras como Colaquito Cortés, Manuel Quintero y Eraclides Amaya, manteniendo viva la esencia de la música interiorana y proyectando su valor cultural dentro y fuera del país.

Los cuatro artistas recibirán el reconocimiento oficial el viernes 16 de enero de 2026, en la Tarima de Espectáculos de la Vereda de las Mil Polleras, en Las Tablas, en una noche que celebrará la identidad, la tradición y la memoria cultural del país.