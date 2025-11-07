Banda de Música La Primavera confirmada en la web del desfile de Acción de Gracias de Macy's

Como auténticos embajadores culturales de Panamá, la banda es reconocida por sus destacadas presentaciones tanto a nivel nacional como internacional.

La tradicional parada del Día de Acción de Gracias de Macy’s, que se celebrará el próximo 27 de noviembre, confirmó la participación histórica de la banda del Centro Educativo Bilingüe La Primavera, de la ciudad de Santiago de Veraguas. Este anuncio oficializa a la delegación panameña como uno de los grupos musicales seleccionados para marchar en el famoso desfile de Nueva York.

En la página web de la organización, que selecciona rigurosamente a los participantes con casi un año de antelación, aparece el nombre y la descripción de este colegio entre las 11 bandas de marcha de élite que se presentarán en el evento.

La inclusión de la Banda de Música La Primavera representa un hito inigualable, ya que será la primera vez en los casi cien años de historia del desfile que Panamá dice presente con una representación musical.

“La Banda de Música La Primavera es la delegación musical insignia del Centro Educativo Bilingüe de Santiago de Veraguas, en Panamá. Fundada en 1992, inició con 40 músicos que interpretaban tambores y liras (glockenspiel). Con el paso de los años, la banda fue evolucionando y en 2012 se transformó en una banda de marcha con el talento de jóvenes que van desde los ocho hasta los diecisiete años”, detalla la descripción de Macy’s. El director de la banda es Javier Alberto Jiménez Ortiz.

Como auténticos embajadores culturales de Panamá, la banda es reconocida por sus destacadas presentaciones tanto a nivel nacional como internacional. Uno de sus momentos más significativos fue su presentación ante Su Santidad el Papa Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud 2019. Su objetivo primordial es fomentar el desarrollo ético e integral de sus estudiantes, utilizando la música como una poderosa herramienta de educación y crecimiento personal.

La banda de Veraguas se sumará al Macy's Thanksgiving Day Parade, que no es solo un desfile, sino el acto que marca el inicio no oficial de la temporada navideña en Estados Unidos.

Este evento, que se celebra ininterrumpidamente desde 1924 (los icónicos globos gigantes se introdujeron en 1927), es considerado el desfile más grande del mundo. Se extiende a lo largo de una ruta de 2.5 millas (cerca de 4 kilómetros) por las principales avenidas de Manhattan. Cada año, congrega a más de 3.5 millones de espectadores en las calles de Nueva York y es visto por más de 50 millones de televidentes en todo el país.

La Primavera marchará junto a carrozas espectaculares, estrellas invitadas, y los famosos globos de helio con forma de personajes de dibujos animados, con el honor de culminar su recorrido en la emblemática tienda de Macy's en Herald Square. La llegada de Santa Claus, el acto final del desfile, sellará la jornada que, por primera vez, resonará con el ritmo y el orgullo de Panamá.