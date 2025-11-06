Macy's calienta motores: Cuatro nuevos globos debutarán en el desfile de Acción de Gracias

El elenco musical es, de hecho, uno de los más diversos y robustos de los últimos años, combinando leyendas del rock y el hip-hop con talentos contemporáneos.

El tradicional Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s se prepara para su edición de 2025 con un espíritu de celebración, combinando la rica historia del evento con una audaz inmersión en la cultura pop contemporánea, especialmente la asiática. Millones de espectadores llenarán las calles de Manhattan para presenciar un espectáculo que promete ser tan nostálgico como innovador.

El evento será el 27 de noviembre a partir de las 8:30 a.m. (hora local).

El debut de cuatro gigantes de la cultura pop

El elemento más esperado del desfile, los icónicos globos gigantes, tendrá una inyección de energía con el debut de cuatro nuevas figuras que reflejan las tendencias actuales en entretenimiento:

Buzz Lightyear: El heroico ranger espacial, ícono de la saga Toy Story, surcará los cielos neoyorquinos por primera vez, atrayendo tanto a niños como a adultos nostálgicos.

Pac-Man: El legendario personaje de videojuegos hará su debut como un gigantesco homenaje al universo gaming y a la historia de los arcades.

Mario: El plomero más famoso del mundo, proveniente del universo Super Mario Bros, volará por encima de Manhattan, un guiño al éxito global de las franquicias de Nintendo.

Derpy Tiger: Un popular personaje de la película animada de Netflix, K-Pop Demon Hunters, que simboliza la fuerte apuesta del desfile por la cultura pop asiática este año.

Además de los nuevos globos, el desfile contará con 32 globos gigantes en total, tres ballonicles (vehículos-globo) y una espectacular carroza-globo de cebolla de 10 metros inspirada en Shrek, consolidando la presencia de las franquicias de cine en la celebración.

La edición 2025 ha puesto un foco especial en la cultura pop asiática. El punto central de esta celebración será la participación del grupo ficticio HUNTR/X, inspirado en la exitosa producción de Netflix, K-Pop Demon Hunters. Las cantantes Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami se presentarán en vivo, interpretando temas del soundtrack oficial de la película, un álbum que alcanzó el número uno del Billboard 200 y obtuvo disco de platino.

El elenco musical es, de hecho, uno de los más diversos y robustos de los últimos años, combinando leyendas del rock y el hip-hop con talentos contemporáneos:

Estrellas de Renombre: Ciara, Foreigner, Lil Jon, Kool & the Gang, Busta Rhymes, Mickey Guyton y Teyana Taylor.

Invitados Especiales: Jewel, Matteo Bocelli, Colbie Caillat, Gavin DeGraw, Darlene Love y la estrella brasileña Luísa Sonza.

El espectáculo en vivo también incluirá presentaciones de los elencos de musicales de Broadway como “Buena Vista Social Club”, “Just in Time” y “Ragtime”, además de la participación estelar de las legendarias Radio City Rockettes.

Para honrar la trayectoria del evento, que se fundó en 1924, la organización de Macy’s ha restaurado varios globos históricos. Figuras clásicas como Rainbow Trout, Happy Hippo Triple Stack, Wigglefoot y Freida the Dachshund desfilarán, sirviendo como un emotivo recordatorio del legado visual que ha acompañado al desfile por casi un siglo.

La columna vertebral del evento estará compuesta por más de 30 carrozas alegóricas, incluyendo seis carrozas inéditas con diseños creativos patrocinados por marcas como Holland America Line, Lego, Lindt, una inspirada en la serie “Stranger Things” y una creativa propuesta de Serta con ovejas insomnes.

El espíritu de inclusión y diversidad se manifestará con la participación del patinador artístico Ilia Malinin (triple campeón nacional de EE.UU.) y el paralímpico Jack Wallace, consolidando el desfile como un evento que celebra a todas las comunidades del país.

El evento, que en 2023 registró una audiencia récord de más de 31 millones de espectadores (convirtiéndose en el desfile más visto de la historia), será conducido por los presentadores de Today, Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker, y se transmitirá en vivo por NBC y Peacock. La edición 2025, tal como resumió un portavoz de Macy’s Parade Studio, busca "combinar nostalgia, innovación y diversidad cultural para mantener viva la magia del Día de Acción de Gracias" en la víspera de su histórico centenario.

La banda del Centro Educativo Bilingüe La Primavera, de la ciudad de Santiago de Veraguas, participará este año en este histórico desfile, representando a Panamá.