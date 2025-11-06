Petición contra Bad Bunny: Más de 100,000 personas firman para exigir su reemplazo en el show del Super Bowl LX

Un comentario del artista en el programa Saturday Night Live —"Y si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprenderlo"— habría avivado el fuego en estos sectores.

El anuncio de Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio) como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX ha desatado una notable controversia en Estados Unidos, con un sector de la población impulsando una petición para su reemplazo. La reacción, liderada por el ala más nacionalista, ya ha superado las 100,000 firmas en la plataforma Change.org, reflejando una división entre la tradición del evento deportivo y la apuesta de la NFL por un ícono global y de la música latina.

Bad Bunny, el cantante puertorriqueño de 31 años, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del panorama musical a nivel mundial. Su ascenso no solo se debe a sus éxitos globales de reguetón y trap latino, sino también a su disposición a usar su plataforma para abordar temas sociales y políticos, incluyendo posturas contrarias a la política migratoria de administraciones conservadoras.

Esta inclinación política, combinada con su uso predominante del español en su música, lo ha puesto en el punto de mira de grupos que buscan "mantener un ambiente familiar" y "celebrar las tradiciones musicales estadounidenses" en el Super Bowl.

Un comentario del artista en el programa Saturday Night Live —"Y si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprenderlo"— habría avivado el fuego en estos sectores.

El Super Bowl, el partido por el campeonato anual de la National Football League (NFL), no es solo el evento deportivo más visto en Estados Unidos, sino que su espectáculo de medio tiempo se ha convertido en un fenómeno cultural masivo.

Realizado en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el próximo 8 de febrero de 2026, el show es una plataforma global que históricamente ha sido encabezada por megaestrellas de la música. La selección de artistas latinos o con mensajes políticos no es nueva, pero siempre genera debate.

Al elegir a Bad Bunny, la NFL, a través de su comisionado Roger Goodell, ha reafirmado su decisión, destacando que el artista es "uno de los principales y más populares del mundo" y su inclusión ayuda a la liga a "conectar con una audiencia global".

La petición: Críticas y alternativas

La iniciativa en Change.org argumenta que las actuaciones y el estilo del artista "no se ajustan a lo que esperan las familias estadounidenses en el escenario deportivo", además de apelar a evitar la "politización del entretenimiento".

La campaña no solo se centra en la crítica, sino que también ha propuesto alternativas de artistas country, como George Strait y Dolly Parton, figuras que, según los firmantes, encarnan mejor las tradiciones musicales de Estados Unidos. A pesar de la fuerte oposición manifestada por las más de 100,000 firmas, la NFL se mantiene firme en su elección, posicionando el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl LX como un nuevo campo de batalla en la guerra cultural estadounidense.

