Antonela Roccuzzo protagoniza video viral en Miami y desata el furor

La presencia de la esposa de Messi en Miami volvió a convertirse en tendencia mundial, esta vez por un episodio inesperado que combina lujo, espontaneidad y la dinámica imparable de las redes sociales.

La empresaria argentina, Antonela Roccuzzo, reconocida por su estilo sobrio y elegante, fue sorprendida por el creador de contenido Ziv Tamir tras un partido de pádel, dando lugar a un momento que rápidamente escaló en visualizaciones y comentarios en plataformas como TikTok e Instagram.

El video, captado al término del encuentro deportivo, muestra a Roccuzzo saliendo acompañada de amigas, manteniendo su actitud reservada y sonrisa discreta. En ese instante, Tamir, conocido en redes como “el chico de los relojes”, se acercó a ella para realizarle su característica consulta sobre el accesorio que llevaba en su muñeca. La interacción comenzó con preguntas sobre el reloj y continuó con su habitual indagación sobre la ocupación del entrevistado, dinámica que ha llevado a este influencer a viralizar conversaciones con celebridades internacionales como Jennifer Lopez y Emma Stone.

La pregunta, formulada en inglés y de manera espontánea, generó desconcierto entre los usuarios por su naturaleza: muchos se sorprendieron de que el creador de contenido no reconociera de inmediato a una de las figuras más visibles del mundo del deporte y la moda. Sin embargo, su reacción respetuosa y cordial a la que él mismo se refirió en redes como un encuentro “con una dama amable” permitió que la escena fluyera sin sobresaltos.

Más allá de la situación social, el foco de atención quedó puesto en la joya que llevaba Antonela. Se trata de un reloj Tiffany en oro amarillo de 18 quilates, una pieza delicada y sofisticada que destaca por su delicado trabajo artesanal.

El modelo incorpora una caja de 33 mm y un bisel de cuerda trenzada adornado con 39 diamantes redondos de talla brillante, sumando un total de 0,90 quilates. La esfera de nácar blanca, acompañada por agujas de oro amarillo, incluido un minutero con detalle de cuerda trenzada, se complementa con una correa de piel de cocodrilo en tono azul Tiffany. El mecanismo es solar, fabricado en Suiza y con resistencia al agua de hasta 30 metros, lo que reafirma su estatus dentro del segmento de relojería de lujo.

El accesorio despertó fascinación entre los internautas, pero también motivó comentarios sobre la actitud respetuosa y discreta de Roccuzzo, quien continúa consolidándose como referente global de moda y elegancia sin necesidad de estridencias. Como embajadora de la marca, camina cómodamente en el terreno del lujo internacional, aunque siempre acompañada por un perfil cercano y auténtico.

Te puede interesar: ¡Profundos cambios! Guillermo y Kate abandonan su antiguo hogar para cerrar una difícil etapa

Te puede interesar: Kim Kardashian enfrenta competencia: Bianca Censori lanza su propia línea de lencería

La publicación se hizo viral en cuestión de horas, generando reacciones divididas. Algunos usuarios cuestionaron al influencer por no reconocer a la rosarina y utilizar su formato habitual sin considerar su notoriedad. Otros, en cambio, celebraron la naturalidad del momento y valoraron la humildad de ambos protagonistas. Entre los comentarios, no faltaron los mensajes que resaltaron su vínculo con Lionel Messi, destacando frases como: “Tiene el trabajo más importante del mundo, hacer feliz al hombre más importante del mundo” y “Es la mujer del mejor jugador de la historia del fútbol”.

En definitiva, el episodio reafirma el magnetismo mediático de Antonela Roccuzzo: incluso en espacios cotidianos y espontáneos, su presencia genera impacto global, siempre bajo el sello de reserva, elegancia y autenticidad que la ha convertido en una figura admirada dentro y fuera del mundo deportivo.