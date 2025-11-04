Kim Kardashian enfrenta competencia: Bianca Censori lanza su propia línea de lencería

El universo de la moda íntima acaba de sumar una nueva protagonista y, con ello, una controversia mediática.

Bianca Censori, esposa de Kanye West, reapareció en redes sociales después de seis meses de silencio digital para anunciar el lanzamiento de su propia marca de lencería, previsto para el 11 de diciembre. Su regreso, cargado de estética minimalista y autorreferencial, encendió la conversación global debido a las comparaciones inmediatas con SKIMS, la exitosa marca de Kim Kardashian.

De acuerdo con Daily Mail, la diseñadora australiana irrumpió nuevamente en Instagram con una serie de fotografías tomadas por ella misma frente al espejo, modelando sujetadores, fajas y medias. A diferencia de campañas tradicionales con fotógrafos y producción profesional, las imágenes destacan por su carácter artesanal, estilo retro y una construcción visual que muchos han asociado al universo estético de SKIMS.

Desde el primer vistazo, la estrategia lució calculada. La prensa internacional interpretó la aparición como un claro movimiento competitivo hacia Kardashian, quien no solo lidera la firma más influyente del sector, sino que ha visto a SKIMS convertirse en una piedra angular de su patrimonio, representando cerca del 75% de su riqueza personal, según el mismo medio.

La publicación también llamó la atención por simbolizar la primera actividad pública de Censori desde Halloween. En aquella fecha, compartió una imagen cargada de simbolismo donde aparecía con un body sin tirantes y un cuchillo de utilería, lo que ahora se interpreta como antesala a esta apuesta empresarial.

Otro detalle que no pasó desapercibido es la etiqueta recurrente al diseñador Marc Jacobs en cada publicación. Aunque Jacobs no comercializa productos similares actualmente, la mención dio pie a especulaciones sobre una posible colaboración. Cabe recordar que el diseñador eligió a Kim Kardashian para protagonizar su campaña otoño-invierno 2023, lo que añade un matiz adicional a la narrativa. Hasta el momento, Jacobs no ha realizado declaraciones sobre el tema.

El camino hacia el lanzamiento de la línea Bianca ha sido intrigante y no exento de demoras. La presentación estaba inicialmente prevista para octubre, lo que generó teorías sobre ajustes estratégicos. En paralelo, fuentes cercanas a la pareja alimentaron la noción de competencia directa entre Censori y Kardashian. Un informante citado por Radar Online aseguró: “Kanye ve esto como una jugada de revancha, está decidido a superar a Kim en todos los aspectos”.

La misma fuente añadió que la marca de Censori se diseñó con una intención explícita: “La marca de Bianca ha sido diseñada para reflejar la de Kim a propósito. Se planeó para competir directamente con todo lo que Kim creó”.

Y concluyó que este lanzamiento va más allá del negocio: “Esto va mucho más allá de la moda”. En esa línea, Daily Mail recogió las impresiones de otra fuente cercana al entorno Kardashian: “Desde los visuales hasta la vibra general, las fotos de Bianca son SKIMS puro”.

Más allá del aspecto estilístico, la historia adquiere mayor peso considerando el pasado y presente de sus protagonistas. Kanye West, con 64,5 millones de oyentes mensuales en Spotify, continúa siendo una figura de alto impacto cultural. Tras su divorcio en 2021, mantiene un acuerdo de manutención de 200.000 dólares mensuales para sus cuatro hijos con Kim Kardashian. En 2022 contrató a Bianca como jefa de arquitectura de Yeezy y este 20 de diciembre celebrarán su tercer aniversario de matrimonio.

El contexto histórico tampoco es menor: antes del lanzamiento oficial de SKIMS en 2019, Kardashian reconoció públicamente el rol creativo de West, describiéndolo como su “director creativo fantasma” y confirmando que fue él quien diseñó el logotipo original cuando la marca se llamaba Kimono Intimates.

Con esta nueva jugada empresarial, Bianca Censori instala su nombre como competidora directa en la industria de la lencería premium, en una narrativa cargada de moda, poder, estrategia y una rivalidad o continuidad simbólica que promete mantener al mundo atento.