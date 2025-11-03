De criminal a estrella mundial: así renació Jeremy Meeks, el 'preso más sexy del mundo'

Once años después de que una fotografía policial cambiara para siempre su destino, el ahora modelo se ha consolidado como uno de los casos más notorios de transformación pública y redención.

Lo que comenzó como un mugshot viral en redes sociales terminó convirtiéndose en el punto de partida de una carrera exitosa en la moda, el cine y el diseño, marcando un antes y un después en la percepción sobre segundas oportunidades.

Su historia no está hecha de glamour desde el principio. Antes de ocupar portadas de revistas y pasarelas internacionales, Jeremy Meeks atravesó una juventud dominada por la violencia, la pobreza y el sistema penitenciario estadounidense. Él mismo ha relatado en múltiples ocasiones lo duro de su origen y cómo ese contexto moldeó su vida.

El ahora modelo recordó haber pasado más de diez años entre centros de detención juvenil y prisión debido a distintos delitos cometidos en su juventud. Esa etapa fue el reflejo de una infancia golpeada por el dolor y la ausencia de figuras de protección.

En el podcast What’s Your Water, describió sin filtros los episodios que marcaron su niñez: “Ambos padres eran adictos a la heroína. Fui un bebé de heroína… Mi infancia fue muy oscura. Mi padre cometió un asesinato cuando yo tenía nueve meses y mató a la mejor amiga de mi madre”.

Aquel pasado familiar y social determinó su camino hacia entornos criminales, que culminaron con su arresto en junio de 2014. La Policía de Stockton, en California, publicó entonces su fotografía como parte de un operativo contra pandillas. El resultado fue inesperado: el rostro de Meeks, de ceñuda mirada azul y rasgos simétricos, recorrió internet a una velocidad sorprendente, acumulando más de 95.000 comentarios y 20.000 “me gusta”.

Sin embargo, tras la imagen viral, también había un delito grave. Meeks fue detenido por posesión ilegal de armas, luego de que agentes encontraran en su vehículo una pistola semiautomática y dos cargadores extendidos. En febrero de 2015 fue sentenciado a 27 meses de prisión, aunque obtuvo libertad anticipada en marzo de 2016, tras cumplir 13 meses.

La viralidad abrió puertas que parecían impensables desde una celda. De acuerdo con BuzzFeed, mientras cumplía condena recibió más de 40 ofertas de agencias de modelaje. Esa inesperada proyección mediática marcó el inicio de su reinvención personal y profesional.

Tras salir en libertad, firmó con White Cross Management y debutó como modelo para marcas de lujo como Philipp Plein y Tommy Hilfiger, lo que lo llevó a consolidarse como figura habitual de semanas de la moda internacionales. Su presencia magnética lo convirtió en símbolo de reinserción y cambio, redefiniendo el relato del “chico malo” convertido en estrella global.

Te puede interesar: Harry Potter: revelan quién ganó más por minuto en la saga, superando a los protagonistas

Te puede interesar: Stranger Things 5: Tráiler final con el regreso de Vecna y el destino de Will en el cierre de la serie

En pantalla grande, Meeks amplió aún más su carrera. Participó en películas como Secret Society y True to the Game 2 y 3, demostrando que su talento podía ir más allá de su imagen viral.

En febrero de 2024 lanzó su autobiografía, “Model Citizen: The Autobiography of Jeremy Meeks”, donde narra con detalle su ascenso desde la marginalidad hasta el estrellato, destacando los desafíos psicológicos y sociales de reconstruir una vida pública después de una condena.

Lejos de renegar de su pasado, Meeks se ha convertido en defensor del poder de las segundas oportunidades. Él mismo lo resume con una mezcla de humildad y gratitud: “Ha sido un viaje salvaje, salvaje, pero estoy muy agradecido. No doy nada por sentado”, mencionó Meeks a BuzzFeed.

Hoy, además de modelo y actor, se dedica al diseño y a proyectos audiovisuales, manteniendo una presencia activa en la cultura pop y las redes sociales. Su camino, lleno de obstáculos y reinvenciones, es considerado un ejemplo de resiliencia y reinserción efectiva.

La historia de Jeremy Meeks recuerda que incluso el pasado más oscuro puede verse transformado cuando coinciden oportunidad, disciplina y voluntad de cambio. Lo que comenzó como un estigma viral es ahora una poderosa narrativa de evolución, éxito y segundas oportunidades.