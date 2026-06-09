Belinda se une al universo de Toy Story: dará voz a la villana de la quinta película

Según lo adelantado por Pixar, la historia abordará cómo los juguetes enfrentan la creciente influencia de la tecnología y los dispositivos electrónicos en la vida de los niños.

La cantante y actriz mexicana Belinda sorprendió a sus seguidores al anunciar que formará parte del elenco de doblaje de Toy Story 5, una de las producciones animadas más esperadas de los próximos años.

A través de sus redes sociales, la artista reveló que será la encargada de prestar su voz en español al personaje de Lilypad, quien será una de las villanas de la nueva entrega de la exitosa franquicia de Pixar. La publicación estuvo acompañada de fotografías tomadas en los estudios de Pixar, donde aparece junto a los emblemáticos personajes de la saga y con los actores Tom Hanks y Tim Allen.

"Tenía unas ganas enormes de contarles esta sorpresa. Voy a hacer la voz de Lilypad en Toy Story 5. Siempre he sentido una conexión muy especial con el doblaje y poder hacerlo junto a personas tan talentosas es un sueño hecho realidad. Además, es de mis pelis favoritas", escribió la intérprete mexicana.

Belinda, una de las figuras más populares del entretenimiento latinoamericano, cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en la música y la actuación. Además de éxitos como Ángel, Bella Traición y Luz sin gravedad, también ha participado en producciones televisivas y proyectos de doblaje, faceta que ahora vuelve a explorar de la mano de Pixar.

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La nueva película marcará el regreso de los queridos personajes Woody y Buzz Lightyear, interpretados nuevamente en inglés por Tom Hanks y Tim Allen. Según lo adelantado por Pixar, la historia abordará cómo los juguetes enfrentan la creciente influencia de la tecnología y los dispositivos electrónicos en la vida de los niños.

Además de Hanks y Allen, ya se confirmó la participación de Joan Cusack como Jessie, mientras que el actor Ernie Hudson asumirá la voz de Combat Carl, personaje que anteriormente interpretaba el fallecido Carl Weathers. También se espera la incorporación de nuevos personajes que ampliarán el universo de la franquicia.

Entre las sorpresas confirmadas para Toy Story 5 también destaca la participación de Bad Bunny, quien debutará en el universo de Pixar prestando su voz al personaje Pizza con Gafas de Sol, un juguete que forma parte de una peculiar comunidad de objetos olvidados. La incorporación del intérprete de éxitos como Tití Me Preguntó, Monaco y DtMF ha generado gran expectativa entre sus seguidores, al tratarse de uno de los artistas latinos más influyentes y exitosos de la actualidad.

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Desde su estreno en 1995, Toy Story revolucionó la animación al convertirse en el primer largometraje realizado completamente por computadora. La saga ha recaudado miles de millones de dólares en taquilla y se mantiene como una de las más exitosas y queridas de la historia del cine.

Con su incorporación a Toy Story 5, Belinda suma un nuevo reto internacional a su carrera y se convierte en una de las voces latinas que formarán parte de una producción que promete despertar la nostalgia de varias generaciones de espectadores.