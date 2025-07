Britney Spears sorprende con polémico anuncio: 'Adopté a una niña hermosa'

La cantante Britney Spears volvió a generar revuelo este lunes 14 de julio cuando en sus redes sociales anunció que había adoptado a una niña llamada Lennon London Spears.

“Adopté a una niña hermosa. Su nombre es Lennon London Spears”, posteó la artista de 43 años, acompañando el mensaje con emojis y un video en el que aparece bailando en un monokini rosa, un estilo habitual en sus publicaciones recientes.

El anuncio, como era de esperarse, desató una ola de reacciones entre sus seguidores. Algunos celebraron con alegría la supuesta nueva maternidad de la estrella del pop, mientras otros dudaron de la veracidad de la noticia. En redes sociales, incluso surgió un debate sobre si la adopción se refería a una niña real, una muñeca o alguna mascota.

De acuerdo con una publicación del medio Infobae, “No es la primera vez que la intérprete de Toxic sorprende a su audiencia con afirmaciones poco convencionales en sus plataformas digitales”.

Una vida marcada por la fama, el control y los altibajos

Britney Spears es una de las figuras más icónicas del pop de los años 2000. Su carrera despegó desde muy joven y, tras éxitos como Baby One More Time, Oops!... I Did It Again y Gimme More, se convirtió en un fenómeno global.

Sin embargo, su vida personal ha estado marcada por momentos de crisis y una dura batalla legal por su tutela. Durante más de 13 años, vivió bajo el control legal de su padre, Jamie Spears, hasta que en 2021 un tribunal le devolvió el control de su vida y su patrimonio, tras un movimiento social impulsado por el hashtag #FreeBritney.

La artista tiene dos hijos adolescentes, fruto de su matrimonio con el bailarín Kevin Federline, del que se separó en 2007. En los últimos años, Britney ha utilizado sus redes sociales para expresarse libremente, compartir bailes, reflexiones y, ocasionalmente, anuncios que terminan generando confusión, como cuando aseguró en diciembre de 2024 que se mudaría a México, algo que luego resultó no ser cierto.

En esta ocasión, tampoco hay una confirmación oficial de que la adopción sea real. Los medios de comunicación estadounidenses no han recibido respuesta de sus representantes y, en su publicación, la cantante desactivó los comentarios, lo que ha incrementado las dudas.

A pesar de la incertidumbre, algunos de sus seguidores recordaron que Britney había mencionado hace algún tiempo su deseo de adoptar a una niña. Una publicación que luego fue eliminada.

Por ahora, todo lo que se sabe es lo que la misma Britney compartió en su red social. Y tratándose de ella, todo puede pasar.