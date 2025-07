Florinda Meza bajo fuego: video rescatado desata críticas por silenciar a Chespirito

Más allá del homenaje al icónico comediante mexicano, la producción reavivó antiguas tensiones y puso nuevamente en la mira a su viuda, no solo por la forma en que es representada en pantalla, sino también por viejas entrevistas que han resurgido en redes sociales con renovada fuerza.

Uno de los videos que más ha generado indignación muestra una entrevista en la que Florinda Meza interrumpe repetidamente a Chespirito, impidiendo que él conteste las preguntas dirigidas a él. La tensión se hizo tan evidente que el conductor, en tono sarcástico, soltó: “Ahorita te pregunto a ti, Roberto, eh”, provocando risas incómodas entre los presentes y dejando en evidencia el protagonismo excesivo de Meza.

La reacción en redes fue inmediata. Los usuarios no tardaron en volcarse con comentarios críticos: “Nunca entendió que el famoso y el valorado era Don Roberto. No ella”, escribió un internauta. Otros se sumaron con frases como: “Ese entrevistador la dejó en evidencia… quería ser el centro de atención” o “Cómo pudo aguantar tanto tiempo con una persona que no lo dejaba ni hablar”. La escena, lejos de quedar en una simple anécdota del pasado, fue interpretada por muchos como un reflejo de una dinámica de poder que incomodó incluso durante los años dorados del programa.

El impacto del video se ve amplificado por el contexto de la serie, que no esquiva los conflictos internos del elenco. La producción ha traído de vuelta disputas por derechos de personajes, choques de egos y luchas de protagonismo que, con el paso del tiempo, terminaron por fragmentar el equipo que llevó al aire títulos como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado. En ese escenario, la figura de Florinda Meza aparece retratada con matices que han abierto el debate de si fue un pilar fundamental en la vida y carrera de Chespirito o una presencia dominante que generó fricciones.

Lo cierto es que, pese a las críticas y a los señalamientos, Meza acompañó a Gómez Bolaños hasta sus últimos días. Su amor, que en múltiples ocasiones fue defendido públicamente por ambos, también fue objeto de rumores, incomodidades y opiniones divididas que hoy resucitan con fuerza. El público, profundamente conectado con la figura entrañable de Chespirito, parece no estar dispuesto a pasar por alto gestos que consideran irrespetuosos hacia su legado.

Más allá de las polémicas, lo que queda claro es que la relación entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños sigue generando emociones intensas. La serie no solo reabrió heridas, también encendió una conversación sobre la memoria, la lealtad y los límites del protagonismo compartido.