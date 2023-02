'El Club de los Graves' nueva serie de Disney+ protagonizada por Carlos Vives

Colombia/La nueva serie musical de adolescentes de Disney+ fue grabada en Colombia y cuenta con la actuación del reconocido cantante colombiano Carlos Vives de 61 años de edad. La trama se basa en jóvenes con aspiraciones musicales que se educan en una escuela especializada en música.

Vives, interpreta al profesor de música Amaranto Molina, un profesor encargado de uno de los grupos de la escuela musical “Los Graves” estudiantes que son rechazados por no cumplir con los estándares comerciales del éxito musical que defiende el antagonista de la serie el director de la escuela Eduardo Kramer y su grupo "Los Agudos".

En una entrevista realizada por el medio El Comercio, Vives detalló, que cuando decidió lanzar su primer disco en el año 1986, muchas personas le dijeron que la música no era para él, “Eso no es lo tuyo, no es tu camino” le decían, palabras que lo animaron a seguir con su vocación. Tal y como lo ve reflejado en su interpretación como el profesor Amaranto que anima a sus alumnos a dar lo mejor de sí para encontrar su camino en la música.

“Es una historia que Disney ha preparado inspirado en lo que ha sido mi camino musical, la valoración de las raíces para crear un nuevo pop, para crear sonidos modernos a través de los tradicionales; y de la lucha natural que eso tiene dentro de la industria” expresó Vives, al medio El País en una entrevista realizada mientras realizaban la gira promocional de la serie.

La serie fue grabada en distintas locaciones de Colombia y las canciones son originales compuestas por Carlos Vives inspiradas en los ritmos típicos destacando los valores culturales de las diferentes regiones de Colombia.

Los 10 episodios de la serie están disponible desde el 22 de Febrero en la plataforma de Disney+.

¡Llegó el dia! Volví a la actuación gracias al Profesor Molina 👨🏻‍🏫 Ya pueden disfrutar de “El Club De Los Graves” disponible en Disney+🙌🏼@disneyplusla #ElClubDeLosGraves pic.twitter.com/TwRDP80mPT — Carlos Vives (@carlosvives) 23 de febrero de 2023

Realidad de la industria musical

La industria musical es un negocio multimillonario conformado por grandes empresas que controlan el negocio. Se mueven bajo las nuevas tendencias, influencias de productores, compositores y discográficas.

Esta realidad la vivió Carlos Vives cuando buscaba lanzar su primer disco en 1986, reconoce que “la industria beneficia ciertos sonidos y ritmos musicales, utilizando un manual de éxito que encasilla a los que buscan su lugar en la industria”, comenta Vives en la entrevista con El País.

El Club de los Graves es una apuesta para que las nuevas generaciones encuentren el camino en la industria musical, Vives hace un llamado a la juventud para que busquen educación, lean mucho y no busquen solo “el humo del éxito y del dinero”.

Los Graves llegaron a Colombia 🙌🏼❤️ https://t.co/dcMeLFTxLl — Carlos Vives (@carlosvives) 23 de febrero de 2023

El ganador del Grammy en el año 2015 con Más Corazón Profundo en la Categoría Best Tropical Album destacó que “Hay que crear conciencia de que el trabajo del artista es como el de todos, tiene responsabilidad y una función social. Los jóvenes tienen que cultivarse, leer, estudiar, preparase para ser mejores personas. No inventarte historias que no son reales, porque, por supuesto, el éxito de muchos artistas muchas veces no es el mejor ejemplo para las nuevas generaciones”.