La princesa de Gales está preocupada por el efecto de los 'smartphones' en las relaciones humanas

La princesa de Gales , extremadamente popular en Reino Unido, se recupera desde enero pasado de un cáncer cuya naturaleza nunca ha sido revelada.

Londres, Reino Unido/La princesa Catalina afirma estar preocupada por los efectos nocivos de los teléfonos inteligentes en las relaciones humanas, en particular en los más jóvenes, según un texto publicado el jueves en el sitio web de su fundación para la infancia.

Catalina y Guillermo, heredero al trono, tienen tres hijos (Jorge, de 12 años, Carlota, de 10, y Luis, de 7) y ninguno de ellos tiene celular.

"Somos muy estrictos al respecto", confesó la semana pasada el príncipe de Gales en una entrevista.

La princesa visitó el jueves la asociación benéfica Home-Start, en Oxford, en el sureste de Inglaterra, especializada en la ayuda a padres con niños pequeños, donde habló con voluntarios y familias sobre la importancia de los lazos familiares.

En el sitio de la Royal Foundation Centre of Early Childhood, la organización que creó Catalina en 2021 y que se ocupa de la primera infancia, la princesa firma un texto en colaboración con un psiquiatra estadounidense, Robert Waldinger, director de un estudio sobre el desarrollo adulto llamado "The Harvard Study of Adult Development", para señalar los peligros de la "interferencia tecnológica".

"Aunque los dispositivos digitales prometen mantenernos conectados unos con otros, frecuentemente hacen lo contrario", escriben la princesa Catalina y Robert Waldinger.

Puedes leer: Billboard anuncia los mejores artistas latinoamericanos del siglo XXI: Sech y Flex brillan en la lista

"Nuestros teléfonos móviles, tabletas y ordenadores se han convertido en fuentes de distracción permanente, que fragmentan nuestra atención y nos impiden prestar a los demás la consideración que las relaciones humanas exigen", añaden.

La princesa de Gales, de 43 años, visitó Home-Start Oxford, que ofrece apoyo gratuito a familias con al menos un hijo menor de 5 años que atraviesan momentos difíciles, para hablar sobre la importancia del vínculo de apego en el desarrollo emocional de un niño.

"Consultamos nuestros teléfonos durante las conversaciones, navegamos por las redes sociales en cenas familiares o respondemos correos electrónicos mientras jugamos con nuestros hijos. No solo estamos distraídos, sino que estamos retirando la forma de amor más elemental que requiere la conexión humana", señala la princesa en el texto escrito en colaboración con el psiquiatra Robert Waldinger.

La princesa de Gales, extremadamente popular en Reino Unido, se recupera desde enero pasado de un cáncer cuya naturaleza nunca ha sido revelada.

Desde entonces ha retomado gradualmente sus compromisos oficiales.