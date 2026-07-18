Charlie Zaa rompe el silencio tras investigación sobre su patrimonio

De acuerdo con el diario El Tiempo , la Fiscalía General de la Nación ordenó la ocupación judicial de activos vinculados al patrimonio de Carlos Alberto Sánchez Ramírez, nombre de pila de Charlie Zaa, dentro de una investigación por presuntos vínculos con el extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) .

El cantante colombiano Charlie Zaa rompió el silencio luego de que las autoridades colombianas adelantaran medidas cautelares sobre parte de su patrimonio, asegurando que el proceso judicial aún se encuentra en una etapa inicial y que no existe una sentencia en su contra ni una decisión definitiva de extinción de dominio.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, los medios de comunicación y sus seguidores, el intérprete afirmó que durante más de tres décadas ha construido su carrera y el patrimonio de su familia "con trabajo honesto, esfuerzo y dedicación", por lo que pidió que se permita que el proceso judicial avance antes de emitir conclusiones.

"El proceso relacionado con algunos bienes de mi familia continúa en trámite. No existe una sentencia en mi contra, no existe una decisión judicial que haya declarado ilícito nuestro patrimonio y no existe una decisión definitiva de extinción de dominio", expresó el artista.

Asimismo, sostuvo que las medidas conocidas públicamente corresponden a una fase inicial del proceso, en la que su defensa apenas comienza a presentar las pruebas que, según afirmó, demostrarán el origen lícito de los bienes investigados.

"He comparecido siempre ante las autoridades con total transparencia y continuaré colaborando con la justicia colombiana cada vez que sea requerido. Confío plenamente en el debido proceso, en la presunción de inocencia y en que será la evidencia —y no los titulares— la que permita establecer la verdad", añadió.

El cantante también agradeció las muestras de apoyo recibidas y aseguró que continuará con su agenda artística, incluyendo las presentaciones de su gira "Nacer de Nuevo", mientras avanza el proceso judicial.

Puedes leer: Tom Holland por fin obtiene respuesta: Erling Haaland acepta su invitación a cenar

De acuerdo con el diario El Tiempo, la Fiscalía General de la Nación ordenó la ocupación judicial de activos vinculados al patrimonio de Carlos Alberto Sánchez Ramírez, nombre de pila de Charlie Zaa, dentro de una investigación por presuntos vínculos con el extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Según el medio colombiano, las medidas cautelares recayeron sobre cuatro inmuebles valorados en más de 45.467 millones de pesos colombianos, ubicados en puntos estratégicos de los departamentos de Cundinamarca y Tolima. Entre los bienes intervenidos figuran el centro comercial El Oasis, las discotecas Capacho y Solaris, así como el hotel Boutique Monasterio Rizón.

El Tiempo indicó que la investigación busca establecer si esas propiedades fueron adquiridas con recursos provenientes de actividades del paramilitarismo o si fueron utilizadas para ocultar bienes que debían destinarse a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. Hasta el momento, el proceso continúa en etapa de investigación y no existe una decisión judicial definitiva sobre el caso.

Charlie Zaa alcanzó la fama en la década de 1990 gracias a su estilo romántico y a sus exitosas interpretaciones de boleros y música tropical. Canciones como "Un disco más", "Rondando tu esquina", "Nuestro juramento" y "Ódiame" lo convirtieron en uno de los artistas colombianos más reconocidos del género, con millones de discos vendidos en América Latina. A lo largo de su trayectoria ha recibido múltiples reconocimientos y continúa activo en los escenarios, donde mantiene una sólida base de seguidores.

En el cierre de su comunicado, el artista insistió en que no busca que la opinión pública le dé la razón anticipadamente, sino que espere a que todas las pruebas sean valoradas por la justicia.

"No les pido que me crean por anticipado; solo les pido que permitan que la verdad se conozca completa antes de emitir un juicio. Estoy convencido de que, cuando todas las pruebas sean valoradas con objetividad, la verdad prevalecerá", concluyó.

Te puede interesar: Elvis Crespo emociona en Madrid con un concierto inolvidable y escena de amor