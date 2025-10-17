Chiky Bombom en Panamá: La influencer dominicana comparte el 'proceso' detrás de su éxito

La influencer, que se hizo viral con su saludo "Buenas Buenas" durante la pandemia, confesó que detrás de esa alegría, ella misma estaba atravesando una segunda depresión severa.

Ciudad de Panamá, Panamá/La popular influencer y presentadora dominicana, Lissette Eduardo Cleto, mejor conocida como Chiky Bombom, ha cautivado al público panameño durante su visita a la capital istmeña, donde fue recibida con honores en el programa de revista matutino Jelou!, de TVN Canal 2.

Chiky Bombom, reconocida por su icónico saludo "¡Buenas, buenas!" y su contagioso lema "La vida me sabe a frutas", se encuentra en el país para participar como speaker en el evento de empoderamiento femenino "Empowoman".

La también conductora de Telemundo, que cuenta con millones de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram, no solo se mostró fascinada con la calidez panameña, sino que también compartió detalles muy personales y emotivos de su vida, incluyendo sus batallas contra la depresión.

Desde el inicio de la entrevista, la dominicana expresó su gran entusiasmo por su primera visita al país. "Ay, Dios mío, está completa, divina. Ustedes quieren que yo me quede, yo creo. Claro que sí. Amo el ritmo de Panamá... Me han tratado acá divino. Es un honor para mí estar acá... Desde que llegué sin conocer a nadie, desde el que esté en la puerta, dije, me gusta la vibra de este lugar. Me encanta, me caen todos bien", afirmó con su característica energía.

"Real, auténtica, orgánica. Pasada por un colador y sin desperdicio", dijo la presentadora e influencer.

En un momento de profunda emotividad, Chiky Bombom se abrió sobre su difícil camino hacia el éxito, enfatizando que "todo lo que soy, todo lo que he logrado, ha sido a base de procesos. A mí nada se me ha dado fácil".

Reveló que su salto a la fama se produjo en un momento de extrema vulnerabilidad: "Yo soy una mujer que vengo de depresión. Yo me di a conocer planeando mi muerte y la muerte de mi niño... Pero la vida, y papá Dios dijo: No, mi niña, usted no se va. Usted tiene demasiada guasacaca que destilar".

Su rol de vida, según sus propias palabras, es "levantar al caído, poner al ciego a ver, a los inválidos a caminar, a los mudos a hablar. Y si la vida no te sabe a nada, yo le pongo sabor a frutas".

La influencer, que se hizo viral con su saludo "Buenas Buenas" durante la pandemia, confesó que detrás de esa alegría, ella misma estaba atravesando una segunda depresión severa. "Yo ayudaba a miles de personas durante la pandemia necesitando yo ayuda... Y yo me estaba muriendo fuerte", relató conmovida. Pese al dolor, decidió ser "la mujer valiente que Él siempre nos pide ser", y ahora ve su éxito como "el resultado de su obediencia".

Como parte de su mensaje en Empowoman, que tendrá lugar el sábado 18 de octubre en Multiplaza Mall, Chiky Bombom hizo un llamado a la comunidad a reconocer que "todos tenemos ese poder" de cambiar el estado de ánimo, porque "todo está aquí".

Al finalizar su visita a Jelou, recibió la camiseta de la selección; Chiky Bombom fue honrada con "la cédula de Jelou!" y expresó su deseo de probar un "sancocho de gallina", prometiendo llevar su mensaje de fe y superación a toda la comunidad panameña.