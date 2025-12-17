Eddy Lover y Farruko calientan motores con tema que estrenarán en 2026

Farruko mantiene una relación cercana con el público panameño, que le ha demostrado su respaldo a lo largo de los años.

Ciudad de Panamá, Panamá/El cantante panameño Eddy Lover y el artista puertorriqueño Farruko se encuentran trabajando en un nuevo tema musical que verá la luz en enero de 2026, según confirmaron ambos intérpretes a través de sus redes sociales.

Como parte de este proyecto, Carlos Efrén Reyes Rosado, nombre de pila de Farruko, regresó recientemente a Panamá, donde se están realizando pruebas y sesiones creativas para una propuesta cargada de reggae y dancehall, géneros que conectan profundamente con la identidad musical del istmo.

Durante su estadía, el artista boricua compartió con sus seguidores diversas imágenes y videos que documentan su paso por el país. En una de las publicaciones aparece posando junto a la bandera panameña, mientras que en otra se le observa conduciendo una motocicleta sobre el puente Centenario, escenas que despertaron reacciones positivas entre sus fanáticos locales.

Farruko mantiene una relación cercana con el público panameño, que le ha demostrado su respaldo a lo largo de los años. En septiembre pasado, el cantante visitó el país como uno de los artistas invitados a los Premios Juventud, ocasión en la que también participó en una actividad en la Plaza 5 de Mayo junto al DJ Chiqui Dubs.

Durante esa visita, el intérprete de Pepas realizó además una visita al centro penitenciario La Nueva Joya, donde compartió con privados de libertad y expresó su apoyo al artista urbano Yemil, quien actualmente cumple una condena. Su agenda incluyó paradas en Colón, así como un acercamiento cultural al vestirse con atuendo emberá y participar en bailes tradicionales.

La presencia de Farruko en Panamá coincide con una etapa de madurez artística y personal en su carrera. Nacido en Bayamón, Puerto Rico, el cantante inició su trayectoria musical en 2007 publicando canciones en internet. Su reconocimiento internacional llegó con su álbum debut El talento del bloque (2010), que incluyó éxitos como Hola Beba.

Con el paso del tiempo, Farruko se consolidó como una figura clave del género urbano, destacándose por su versatilidad en el reguetón, EDM y trap latino. Su discografía incluye éxitos globales como Passion Whine (junto a Sean Paul), Chillax y el fenómeno mundial Pepas. Además, ha colaborado con artistas como Daddy Yankee, J Balvin —con quien ganó un Latin Grammy por el tema 6 AM— y Bad Bunny.

En años recientes, el artista ha orientado su música hacia un mensaje más espiritual y reflexivo, una transformación que se refleja en sencillos como Nazareno y Esta Vida. Esa evolución artística se suma ahora a una colaboración que promete fusionar estilos y culturas, marcando un nuevo capítulo en la relación musical entre Panamá y Puerto Rico.