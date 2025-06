Chris Martin y Dakota Johnson terminan tras ocho años, un adiós definitivo

Fuentes cercanas a la pareja confirmaron a People que Chris Martin, vocalista de Coldplay, y la actriz Dakota Johnson decidieron cancelar su compromiso y separarse definitivamente. La noticia ha conmocionado tanto a sus seguidores como a los medios, quienes durante años observaron su discreta pero sólida historia de amor.

El romance entre Chris y Dakota comenzó en octubre de 2017, cuando fueron fotografiados compartiendo una cena en Sushi Park, un exclusivo restaurante de celebridades en Los Ángeles. Desde entonces, fueron vistos en contadas ocasiones juntos, pero siempre manteniendo su vida personal lejos del escrutinio público. “Llevamos bastante tiempo juntos. Salimos a veces, pero ambos trabajamos tanto que es agradable estar en casa, cómodos y con privacidad. La mayoría de las fiestas son en mi casa”, confesó Dakota en 2021 a Elle UK.

Pese a los intentos de mantener su relación en la intimidad, no faltaron momentos entrañables en público. Dakota se convirtió en una presencia habitual en los conciertos de Coldplay, incluso viajando con la banda durante la gira Head Full of Dreams. En diciembre, Chris reconoció el valor del amor en su vida, aunque sin dar detalles: “Es importante decir que [el amor romántico] es un factor fundamental en todo… aunque parezca correcto mantenerlo como algo preciado y privado, no niego su poder”, expresó a Rolling Stone.

La relación también fue bien recibida por el entorno cercano de Chris. Su exesposa Gwyneth Paltrow, con quien comparte dos hijos, Apple (21) y Moses (19), se mostró siempre entusiasta con Dakota. “La adoro. Entiendo que parezca raro porque es un poco poco convencional. Pero creo que, en este caso, después de haberlo visto repetidamente, simplemente la adoro”, dijo la fundadora de Goop a Harper’s Bazaar en 2020.

El vínculo de Dakota con los hijos de Chris también fue profundo. “Quiero a esos niños como si me fuera la vida en ello”, declaró ella a Bustle en 2023. Desde cenas familiares hasta vacaciones compartidas, todo apuntaba a una integración armónica entre las dos familias.

A pesar de la fortaleza de su vínculo, la pareja atravesó rumores de ruptura en varias ocasiones. En 2019 se habló por primera vez de una separación, desmentida poco después cuando Chris asistió a la fiesta de despedida del rodaje de The High Note, protagonizada por Dakota. En 2024, fuentes confirmaron que estaban comprometidos “desde hace años”.

Sin embargo, la última señal pública del fin llegó el 4 de junio de 2025, cuando Dakota fue vista caminando por Tribeca, en Nueva York, sin su anillo de compromiso. Lucía un look informal y sombrío: camisa holgada, pantalones anchos, sombrero de ala ancha y gafas oscuras. La ausencia del anillo fue notoria, especialmente porque semanas antes aún compartían apariciones públicas, como su visita conjunta a un estudio de yoga en Malibú el 16 de mayo.

A pesar del hermetismo que rodeó el final de la relación, no faltó una despedida simbólica. Durante un concierto en Stanford, el 1 de junio, Chris cerró con una inesperada mención al nuevo proyecto de Dakota: Materialists, su próxima película junto a Pedro Pascal y Chris Evans. “Muchas gracias a todos. Sean amables con ustedes mismos, sean amables con los demás. ¡No se olviden de ver Materialists!”, dijo el cantante, en lo que ahora parece haber sido un tributo final.

Lo que sí queda claro es que, aunque este capítulo haya llegado a su fin, su historia compartida dejó una huella profunda. Tal como dijo una fuente en 2018, “a los niños realmente les gusta Dakota y disfrutan pasar tiempo con ella”, lo cual refleja el impacto emocional y familiar de este vínculo que se mantuvo, casi en su totalidad, fuera del foco, pero lleno de significado.