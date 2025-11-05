Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance tras sus recientes rupturas

Sophie Turner y Chris Martin estarían saliendo, según múltiples reportes internacionales. La actriz británica de Game of Thrones, de 29 años, y el líder de Coldplay, de 48, habrían comenzado a verse en privado, convirtiéndose en una de las parejas inesperadas del momento en Hollywood.

De acuerdo con Us Weekly, una fuente cercana a los artistas reveló el 3 de noviembre que han tenido “algunas citas en privado”. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente la relación, diversos medios han señalado que existe una evidente conexión entre ellos. Como suele suceder en romances de alto perfil, la expectativa mediática crece mientras las estrellas mantienen silencio.

Esta posible relación llega cinco meses después de que Chris Martin pusiera fin a su relación con Dakota Johnson, con quien estuvo casi ocho años. La expareja compartió una vida discreta, y aunque los rumores apuntaban a un compromiso prolongado, ninguno dio declaraciones sobre su ruptura. Dakota, sin embargo, sí dejó entrever su perspectiva sobre el amor cuando, en una entrevista en el programa Today en junio, definió su único requisito para una relación: “que no sea un imbécil”.

Chris Martin comparte dos hijos con su exesposa Gwyneth Paltrow: Apple, de 21 años, y Moses, de 19. A pesar de su fama mundial, el cantante ha procurado mantener su vida familiar fuera del foco público.

Te puede interesar: Victoria Ruffo revela por qué se enamoró de Eugenio Derbez

Te puede interesar: ¿Qué haría El Vaticano si un ser de otro planeta solicitara ser incorporado al catolicismo?

Por su parte, Sophie Turner también cerró un capítulo importante de su vida sentimental recientemente. La actriz se divorció de Joe Jonas en 2024 tras cinco años de matrimonio y es madre de dos niñas: Willa (5 años) y Delphine (3 años). Tras su separación, se la vinculó con el aristócrata británico Peregrine Pearson, con rumores surgidos en octubre de 2023.

A pesar de la atención mediática, Turner ha mantenido una postura reservada respecto a su vida privada. En 2024, declaró a Vogue británica sobre su proceso de coparentalidad con Jonas: “Creo que estamos haciendo lo mejor que podemos. Confío en que encontraremos la solución. Joe es un padre estupendo para nuestros hijos y eso es todo lo que puedo pedir”.

Joe Jonas ha reflejado el mismo espíritu conciliador. Durante una conversación con Jay Shetty en su gira On Purpose Live Tour en mayo, dijo que mantiene una “hermosa relación de coparentalidad” con Turner y destacó su admiración por ella: “Para esas niñas, tener una madre increíble como Sophie es un sueño hecho realidad”. Además, el cantante habló sobre los valores que quiere inculcarles: “Quiero que, cuando sean niñas pequeñas, admiren a mujeres extraordinarias… que tengan un gran corazón, que puedan entrar en cualquier habitación y sentirse seguros de sí mismos, y que sepan que pueden hacer literalmente cualquier cosa que se propongan”.

Aunque aún se desconoce si esta conexión entre Turner y Martin se convertirá en una relación formal, lo cierto es que ambos atraviesan una etapa de reconstrucción emocional y familiar. Su enfoque, hasta ahora, parece centrarse en mantener la discreción y priorizar su estabilidad personal y la de sus hijos.

Mientras los fanáticos y la prensa siguen atentos los movimientos de la pareja, lo único claro por ahora es que dos de las figuras más admiradas de la industria cada una proveniente de historias amorosas mediáticas han encontrado compañía mutua en un momento de transición.