Asteroides ocultos de Venus podrían ser una 'amenaza' para la Tierra

Una imagen captada por la sonda solar Parker dejó al descubierto una familia de asteroides ocultos cerca de Venus, que supondría una amenaza para la vida en la Tierra, según algunos estudios.

Venus es el segundo planeta del sistema solar en orden de proximidad al Sol, después de Mercurio y antes de la Tierra. Se trata de un planeta rocoso y terrestre, parecido en tamaño y composición a la Tierra.

Según una nota de National Geographic, un enjambre de asteroides comparten su órbita, “siguiéndola o adelantándose a ella mientras gira alrededor del Sol”.

Entre los científicos existía la sospecha de la existencia de estas rocas espaciales, pero algunos estudios habrían concluido que estos asteroides podrían desarrollar órbitas inestables, que con el paso de los años se acercarían a la Tierra.

Lejos de crear alarma, la Tierra no corre riesgo de que algún asteroide arrase a una ciudad, aclara National Geographic. Sin embargo, dichos cuerpos podrían tener tamaño para causar daño, pero no hay evidencias que sugieran que se dirigen a la Tierra.

National Geographic cita en su nota a Valerio Carruba, un experto en dinámica de asteroides en la Universidad Estatal de Sao Paulo, Brasil y coautor de los estudios, quien advierte que no hay motivo de alarma, aunque no quiere decir que los asteroides no sean peligrosos.

Los asteroides tendrían la probabilidad “baja” de colisionar con la Tierra en algún momento de los próximos miles de años.

El problema estriba en que este tipo de asteroides son difíciles de detectar.

Los científicos destacan que afortunadamente dos nuevos observatorios serán desarrollados en los próximos años y permitirán descubrir asteroides, incluyendo los que se esconden cerca de Venus.

Trascendió que la NASA financia una red de observatorios que se dedicarán a localizar asteroides ocultos por la luz solar.

El interés actual se centra en este tipo de rocas espaciales, conocidas como De acuerdo con National Geographic, “los asteroides se detectan inicialmente por la luz solar que reflejan”, lo que funciona en la mayoría de casos, pero hay otros que se ocultan en el interior de la órbita terrestre.

Hasta ahora son 20 asteroides de este tipo descubiertos en Venus, cada uno con un tamaño de 140 metros.