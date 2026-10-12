Actor de 'Scream', C.W. Morgan, murió a los 72 años: fue hallado sin vida en un baño

El actor estadounidense C.W. Morgan, recordado por interpretar a Hank Loomis en la saga cinematográfica ‘Scream’, falleció a los 72 años en Los Ángeles. La noticia se conoció después de que su hija, Renata Macfie, confirmara su muerte en redes sociales. Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente una causa definitiva del deceso.

Macfie compartió un mensaje de despedida en su perfil de Facebook, en el que recordó el vínculo con su padre y expresó el dolor por su pérdida. “Me siento agradecida y afortunada de haberte tenido como papá. Mi Guck. Descansa en paz, cariño. La vida nunca volverá a ser la misma sin ti”, escribió. Sus palabras fueron retomadas por medios de entretenimiento que informaron sobre la muerte del intérprete.

Los detalles conocidos sobre el hallazgo proceden de reportes difundidos por medios estadounidenses. Los registros consultados señalan que Morgan “falleció en un baño”. Por ahora, ese dato no permite precisar las circunstancias del incidente ni determinar qué ocurrió antes de su muerte.

Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles informó que los agentes acudieron al lugar tras recibir un aviso relacionado con una persona fallecida. Según la declaración recogida por el medio, “los agentes respondieron a una llamada para investigar una muerte, la cual, al parecer, se debió a causas naturales”. La formulación indica que esa era la impresión inicial comunicada, no una conclusión oficial definitiva sobre las causas del fallecimiento.

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Por su parte, un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles señaló que la llamada de emergencia alertaba “sobre un hombre adulto inconsciente”. No se divulgaron más detalles sobre la intervención de los servicios de emergencia, la hora del hallazgo ni las circunstancias médicas de Morgan. Tampoco se informó de alguna investigación que apuntara a una causa distinta de la mencionada preliminarmente.

Morgan nació en 1954 en Bisbee, Arizona, y desarrolló una trayectoria vinculada al cine. Entre sus primeros trabajos se encuentra la película ‘The Last of His Tribe’. Su nombre quedó asociado especialmente con ‘Scream’, la exitosa cinta de terror que presentó al público a una historia marcada por el misterio y la identidad del asesino conocido como Ghostface.

En la película, Morgan interpretó a Hank Loomis, padre de Billy Loomis, uno de los personajes centrales de la trama y vinculado a la identidad de Ghostface. Su participación en la franquicia se extendió a ‘Scream 3’, estrenada en el año 2000. En esa entrega se reveló que Hank mantenía una aventura secreta con Maureen Prescott, madre de Sidney Prescott, personaje interpretado por Neve Campbell.

Su papel aportó antecedentes familiares para comprender la historia y sus revelaciones. La franquicia ‘Scream’ se convirtió en una referencia del cine de terror y dio lugar a varias películas, con personajes y revelaciones que ampliaron el universo narrativo de la primera entrega.

La noticia de su fallecimiento provocó mensajes de despedida y recordó su contribución a una producción reconocida por varias generaciones de espectadores. No se han dado a conocer otros mensajes públicos de familiares ni detalles sobre los actos funerarios. Por ahora, la información confirmada se limita al anuncio de su hija, los reportes sobre el hallazgo y las declaraciones atribuidas a las autoridades de Los Ángeles.

Mientras tanto, el recuerdo de C.W. Morgan queda ligado a su trabajo como actor y, particularmente, a su participación en dos entregas de ‘Scream’, una de las franquicias de terror más reconocidas del cine comercial.