Adrien Brody multiplica su fortuna tras su segundo Oscar y el éxito de The Brutalist

Con su segunda victoria en los Premios Oscar, el actor no solo reafirmó su talento, sino que también revitalizó su estatus en Hollywood. Su papel en The Brutalist fue clave para este resurgimiento, marcando un punto de inflexión en su carrera y proyectando un importante crecimiento financiero en los próximos años.

Desde que ganó su primer Oscar en 2003 por The Pianist, Brody ha tenido una trayectoria irregular. Aunque su talento nunca estuvo en duda, la falta de papeles en grandes franquicias y algunos proyectos poco exitosos afectaron su posición en la industria. Según LifeStyle Asia, su fortuna, que en su mejor momento superó los 40 millones de dólares, se redujo significativamente en los últimos años, alcanzando una estimación de 10 millones en 2025.

Sin embargo, el estreno de The Brutalist cambió el panorama. La película, con un presupuesto inferior a 10 millones de dólares, logró recaudar 41.3 millones, lo que la convirtió en un éxito financiero y un impulso clave para la carrera de Brody. La visibilidad que obtuvo con esta producción ha fortalecido su imagen en Hollywood, lo que, según el medio, podría traducirse en contratos más lucrativos en el futuro.

Aunque Brody ha participado en películas de gran reconocimiento, pocas lograron cifras extraordinarias en taquilla. Su mayor éxito comercial fue King Kong (2005), que superó los 500 millones de dólares y representó su mayor ganancia individual con un salario de 10 millones. Otros títulos destacados incluyen The Village (2004), que recaudó 257.6 millones, The Grand Budapest Hotel (2014) con 163 millones, y Midnight in Paris (2011), que alcanzó 162 millones.

En 2009, Brody enfrentó una disputa legal con la producción de Giallo, película por la que debía recibir 1.5 millones de dólares, pero tuvo que demandar para cobrar 640,000 dólares que le adeudaban. Su incursión en el cine chino con Dragon Blade (2015), que recaudó 122 millones, le permitió expandir su carrera a nuevos mercados.

Uno de los factores que mantuvieron a Brody vigente en Hollywood fue su colaboración con Wes Anderson. Su primera participación con el director fue en The Darjeeling Limited (2007), y desde entonces ha trabajado en Fantastic Mr. Fox (2009), The Grand Budapest Hotel (2014), The French Dispatch (2021) y Asteroid City (2023). Además, su interpretación de Salvador Dalí en Midnight in Paris, bajo la dirección de Woody Allen, amplió su registro actoral.

En televisión, Brody encontró una plataforma para reposicionarse. En 2014 protagonizó Houdini, papel que le valió su primera nominación al Emmy. Su participación en Peaky Blinders (2017) como Luca Changretta le otorgó notoriedad, al igual que su aparición en Succession (2021) como el inversionista Josh Aaronson, rol que le valió otra nominación al Emmy.

Más allá de su carrera en el cine y la televisión, Adrien Brody también ha realizado inversiones en bienes raíces. En 2007, adquirió el Stone Barn Castle en Nueva York por 650,000 dólares, una compra que inicialmente fue un regalo para su entonces pareja, Elsa Pataky. Tras la ruptura en 2009, Brody asumió en solitario los costos de renovación durante más de siete años, lo que representó un gasto significativo. Actualmente, el castillo sigue en su posesión, aunque su residencia principal se encuentra en Hollywood Hills, donde compró una propiedad en 2021.

Con su reciente victoria en los Oscar y el éxito de The Brutalist, Adrien Brody ha logrado lo que muchos consideraban improbable: un regreso triunfal a la élite de Hollywood.