Almodóvar, Kore-eda y Farhadi competirán por la Palma de Oro en Cannes

Con su última película, Almodóvar aspira por séptima vez al máximo premio en Cannes, una asignatura pendiente para el cineasta manchego que en 2024 ganó el León de Oro en Venecia con "La habitación de al lado".

París, Francia/El iraní Asghar Farhadi, el japonés Hirokazu Kore-eda y el español Pedro Almodóvar competirán en el Festival de Cannes, donde también estarán en liza otros dos filmes españoles, anunciaron el jueves los organizadores, en una edición con menos estrellas que de costumbre.

Además de "Amarga Navidad", de Almodóvar, los otros dos filmes españoles son "El ser querido", de Rodrigo Sorogoyen, y "La bola negra", del dúo formado por Javier Ambrossi y Javier Calvo. La presencia de tres cintas de este país compitiendo por el máximo galardón es un hecho histórico que no ocurría en el mayor festival de cine del mundo desde hacía décadas.

"El cine se encuentra en un estado de productividad creativa absolutamente formidable", dijo Thierry Frémaux, delegado general del certamen, que este año se celebrará del 12 al 23 de mayo.

En total, 21 filmes aspiran a coronarse en esta edición para suceder a "Un simple accidente", del iraní Jafar Panahi, de entre los más de 2.500 largometrajes de unos 140 países que seleccionaron los organizadores.

Entre los grandes nombres destacan Kore-eda, que ya tuvo la Palma de Oro en 2018 y que esta vez presenta "Sheep in the Box" sobre una pareja que adopta a un humanoide, y Farhadi, con su filme "Histoires parallèles", cuyo reparto francés estelar incluye a Isabelle Huppert y Catherine Deneuve.

El ruso Andrey Zvyagintsev competirá con "Minotaur", un filme rodado fuera de su país sobre la burguesía que se enfrenta al reclutamiento para la guerra. Y el polaco Pawel Pawlikowski ("Ida") presentará "Fatherland", con la alemana Sandra Hüller en el elenco.

"Artistas formidables"

Este año solo cinco directoras figuran entre la competición, menos que en la edición precedente, donde hubo siete, la cifra máxima en la historia del certamen. Destaca la austriaca Marie Kreutzer ("La emperatriz rebelde"), que presentará "Gentle Monster", con Léa Seydoux y Catherine Deneuve.

El jurado, presidido por el cineasta surcoreano Park Chan-wook, dará su palmarés el 23 de mayo.

Con su última película, Almodóvar aspira por séptima vez al máximo premio en Cannes, una asignatura pendiente para el cineasta manchego que en 2024 ganó el León de Oro en Venecia con "La habitación de al lado". "Amarga Navidad", sobre una cineasta que busca la inspiración en la vida de las personas cercanas, ya se estrenó en España, pero esto no impidió integrar la competición, como ya ocurrió con "Dolor y gloria" en 2019.

Sorogoyen, que presentó "As bestas" en la sección Première en 2022, mostrará "El ser querido", con Javier Bardem dando vida a un padre director de cine que le ofrece un papel a su hija actriz.

Y el dúo formado por Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como los Javis, debutan a lo grande en el certamen con "La bola negra", inspirada en una obra inacabada de Federico García Lorca, y con Penélope Cruz y Glenn Close en el reparto.

La presencia de tres cintas españolas en liza demuestra que existe "un cierto movimiento en el cine español", recordó Frémaux. "Este país sigue produciendo artistas formidables".

Un gran ausente en esta edición son las obras estadounidenses. Por el momento, solo el director Ira Sachs con "The man I love" está en competición, a la espera de la posible confirmación de James Gray y su "Paper Tiger", con Adam Driver y Scarlett Johansson, uno de los nombres que sonaban con más fuerza en los pronósticos.

Pero ni Steven Spielberg ni Christopher Nolan, cuyas películas son muy esperadas, estarán en la Croisette. "Hay que entender que cuando los estudios están menos presentes en Cannes, es porque están menos presentes en general", matizó Frémaux.

Chile y Costa Rica

Aunque el cine latinoamericano no está en liza por la Palma de Oro, dos directoras de la región figuran en Una Cierta Mirada, la segunda sección en importancia después de la competición.

Valentina Maurel, de Costa Rica, mostrará "Siempre soy tu animal materno", en la primera representación de este país en la selección oficial, como recordó Frémaux. Y la chilena Manuela Martelli, que ya estuvo hace unos años en la Croisette en una sección paralela con "1976", presentará "El deshielo".

Entre las grandes estrellas que pisarán la alfombra roja destaca John Travolta, que presentará fuera de competición su debut detrás de la cámara, con una adaptación de un libro que él mismo escribió en 1997 sobre un niño que toma el avión por primera vez.

El festival rendirá homenaje a la oscarizada Barbra Streisand, de 83 años, conocida por sus papeles en "Funny Girl" y "Yentl" entre muchos otros, y al cineasta neozelandés Peter Jackson, autor de la saga de "El Señor de los Anillos", con la que también ganó varios Óscars.