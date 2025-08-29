Anne Hathaway sufre aparatosa caída en el set de ‘El diablo viste a la moda 2’ y se burla de sí misma

La actriz volvió a demostrar que el estilo y la simpatía son parte de su sello personal.

Hathaway, de 42 años, reconocida por su papel como Andy Sachs en la icónica El diablo viste a la moda, protagonizó un inesperado accidente durante el rodaje de la esperada secuela en Nueva York.

Mientras filmaba una escena en la que debía descender unas escaleras frente a la fachada de una casa, Hathaway lucía una falda plisada negra a la altura de la rodilla, blusa transparente a cuadros sobre un top negro y unos tacones altos con tachuelas plateadas. Sin embargo, un resbalón la llevó al suelo frente a las cámaras. Poco después se descubrió que el tacón de uno de sus zapatos se había roto.

Lejos de incomodarse, la actriz reaccionó con una sonrisa y levantó los brazos mientras decía entre risas: “¡Estoy bien!”, tranquilizando a los presentes en el set. El video del momento se viralizó el pasado 27 de agosto y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

Un día después, Hathaway decidió compartir el divertido episodio con sus 36,7 millones de seguidores en Instagram. La actriz publicó un montaje que compara el resbalón actual con una caída muy recordada de su personaje en El diario de la princesa. “Veinte años después, sigo cayendo por ustedes”, escribió la estrella en la descripción del reel, demostrando su buen humor y conexión con los fanáticos. En la publicación también se leyó: “Como empezó/ Como continúa”, haciendo referencia a cómo los tropiezos se repiten en su carrera con un toque de ironía.

Las reacciones no tardaron en llegar, y usuarios de todo el mundo replicaron memes y comparaciones bajo frases como “Anne cayendo / Yo cayendo”, resaltando el glamour con el que la actriz incluso logra tropezar.

La nueva entrega, programada para estrenarse en cines el 1 de mayo de 2026, vuelve a reunir al equipo original: David Frankel en la dirección y Aline Brosh McKenna como guionista. Aunque la autora Lauren Weisberger publicó en 2013 la novela Revenge Wears Prada, la trama de la secuela no seguirá esa historia.

Según Variety, la película mostrará a Miranda Priestly enfrentando la crisis del mundo editorial en plena era digital, mientras busca un acuerdo millonario con una firma de publicidad de lujo. Sin embargo, se encontrará con un inesperado rival: Emily Charlton, su exasistente, ahora convertida en ejecutiva de la competencia.

La presencia de Emily Blunt ya se ha confirmado, y fue vista en el set con un nuevo look que combina la clásica melena pelirroja de su personaje con un moderno corte bob rubio platinado. Además, la vida personal de Andy Sachs dará un giro con la incorporación de Patrick Brammall como su nuevo interés romántico.

Las filmaciones se han extendido por múltiples escenarios icónicos de la ciudad: Midtown Manhattan, Soho (frente a la tienda Glossier y en 72 Spring Street), el McGraw-Hill Building en la Sexta Avenida, el Museo de Historia Natural y Central Park, donde Hathaway fue fotografiada junto a Stanley Tucci, ambos vestidos de negro a juego.

La producción también se trasladó a Brooklyn, específicamente al Long Island Bar en Atlantic Avenue, donde Hathaway grabó una escena de baile con un vestido azul satinado, y posteriormente a Centre Island, en Oyster Bay (Long Island), donde se rodaron secuencias en una mansión frente al mar bajo un enorme toldo blanco.

Con este inesperado accidente y la reacción llena de humor de Anne Hathaway, la expectativa por El diablo viste a la moda 2 no ha hecho más que aumentar. La actriz, que sigue conquistando al público con su carisma, dejó claro que incluso una caída puede convertirse en un momento inolvidable de la moda en el cine.