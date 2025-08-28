Disney | Nueva película animada cristiana 'La Luz del Mundo', llegará a la plataforma

La ambiciosa producción que llegará a las salas de Estados Unidos y Canadá llegará el próximo 5 de septiembre. La cinta, narrada desde la perspectiva del apóstol Juan en su adolescencia, recrea la vida de Jesucristo mediante animación 2D tradicional, un estilo que rinde homenaje a los grandes clásicos de Disney.

El proyecto, respaldado por The Salvation Poem Project y desarrollado junto al estudio irlandés Lighthouse Studios, cuenta con un equipo de exanimadores de Disney que marcaron generaciones con filmes como La Bella y la Bestia, Aladdín y Mulán. Según informó Animation Magazine, el largometraje aspira a convertirse en uno de los estrenos de cine cristiano más relevantes de la última década, con presencia confirmada en más de 25 países.

La historia sitúa la acción en el año 30 d.C. y recorre episodios centrales de los evangelios desde la óptica del joven Juan, quien narra sus primeras experiencias como seguidor del líder de Nazaret. Entre las escenas recreadas están las bodas de Caná, la resurrección de Lázaro, la crucifixión y la resurrección de Cristo, acontecimientos que se presentan con una estética que combina pintura manual con animación digital de última generación.

Los directores John J. Schafer, con experiencia en la serie animada Superbook, y Tom Bancroft, recordado por su trabajo en El Rey León y Mulán, buscaban un enfoque visual que transmitiera “fidelidad histórica sin perder actualidad visual”, según declaraciones recogidas por Animation Magazine.

Te puede interesar: Aparición de ciervos, conejos y ardillas cubiertos de tumores genera alarma en redes sociales

Te puede interesar: Karol G se convierte en la primera artista latina que se presentará en icónico cabaret de París

El lanzamiento comercial se desplegará en varias fases. Tras las funciones privadas en la convención THSC State Convention en Texas (6 de junio) y en el Museo de la Biblia en Washington D.C. (22 de agosto), la película llegará a cines de Norteamérica el 5 de septiembre. Posteriormente, se expandirá hacia otros continentes:

4 de septiembre: Australia, Nueva Zelanda, Fiyi, Papúa Nueva Guinea y Samoa.

11 de septiembre: Puerto Rico.

18 de septiembre: Bolivia.

24 de septiembre: Filipinas.

4 de diciembre: Alemania, Austria y Suiza.

Según comunicados oficiales, en las próximas semanas se anunciarán más estrenos en América Latina y Asia, lo que refuerza el carácter internacional del proyecto.

El filme contó con la supervisión de animación de Tony Bancroft, quien trabajó en Space Jam: A New Legacy y Mary Poppins Returns. En entrevista con Deadline, Tom Bancroft confesó:“Nada en mi carrera hasta hoy requirió tanto rigor artístico y respeto por la historia como este proyecto”.

La producción también tiene el sello de Brennan McPherson, presidente de The Salvation Poem Project y productor ejecutivo, quien destacó que el objetivo no solo es narrar la vida de Jesús, sino ofrecer herramientas educativas que permitan a la película trascender más allá de la pantalla.

La cinta contó con una inversión de 20 millones de dólares, cifra que, si bien está lejos de los presupuestos de Disney o Pixar que suelen superar los 100 millones, duplica la media de los proyectos animados cristianos independientes. La financiación provino íntegramente de The Salvation Poem Project, organización sin fines de lucro dedicada a crear contenidos multimedia para comunidades de fe.

Además de la proyección en cines, la estrategia de distribución incluye la publicación de materiales complementarios: libros y guías familiares editadas por Tyndale House Publishers, con lanzamiento previsto para el 2 de septiembre de 2025. También se ofrecerán currículos escolares gratuitos, minijuegos digitales e interacciones en línea para que iglesias, familias y colegios puedan integrar la película en programas educativos.

De acuerdo con el comunicado oficial de la productora, estos recursos buscan “fomentar el aprendizaje de valores y la enseñanza bíblica desde un enfoque contemporáneo y accesible”.

La producción, de 91 minutos de duración, presenta como voces principales a Ian Hanlin (Jesús) y Benjamin Jacobson (Juan). El objetivo, según el portal institucional del filme, es llegar a audiencias de todas las edades, replicando el espíritu de las grandes producciones familiares de Hollywood.

El estreno de La Luz del Mundo marca un antes y un después para el cine de fe. Según Animation Magazine, se trata de “una de las campañas internacionales más ambiciosas en la historia de la animación bíblica”, no solo por su alcance en salas, sino también por su apuesta educativa y el respaldo de talentos que antes trabajaron en los estudios más influyentes del mundo.

En un contexto donde la animación religiosa ha tenido históricamente poca distribución, este proyecto demuestra que existe un espacio creciente para contenidos familiares con valores espirituales. Con su estreno global, la cinta busca conquistar tanto a quienes buscan inspiración en la fe como a quienes aprecian el arte clásico de la animación.