Karol G se convierte en la primera artista latina que se presentará en icónico cabaret de París

La paisa sigue rompiendo barreras en la música y ahora también en el espectáculo internacional.

Karol G anunció que en septiembre de 2025 se subirá al escenario del legendario Crazy Horse de París, convirtiéndose en la primera artista latina en presentarse en este prestigioso cabaret fundado en 1951.

La antioqueña, considerada una de las máximas representantes del género urbano y ganadora del Grammy, ofrecerá ocho presentaciones exclusivas entre el 25 y el 28 de septiembre, en las que fusionará la estética sensual y sofisticada del cabaret con los ritmos de su más reciente álbum Tropicoqueta. El espectáculo incluirá merengue, bachata, mambo y otros sonidos latinos, en una puesta en escena que promete color, música y feminidad.

“Cuando vi por primera vez el espectáculo de Crazy Horse París, quedé completamente maravillada y me enamoré de lo que vi en ese escenario. Estoy más que emocionada de adentrarme en este mundo único. Este espectáculo es un homenaje a todas las mujeres, y en especial a mis latinas, celebrando que somos hermosas tal como somos, por dentro y por fuera”, expresó Karol G en un comunicado.

Desde la página oficial del Crazy Horse, el anuncio fue recibido como un hecho histórico: “Encontrar beats latinos en el Crazy Horse es algo totalmente inédito en más de 70 años de historia, pero no dudé un segundo: me sedujo su personalidad única. De hecho, Karol G ya era plenamente Crazy Horse”, señaló Andrée Deissenberg, directora general del cabaret.

El impacto del anuncio fue inmediato en redes sociales. Celebridades como Paris Hilton reaccionaron al post de la colombiana, mientras que miles de fanáticos le dejaron mensajes de admiración. “Tu música no solo conquista escenarios, también conquista corazones. Gracias por llevar nuestra cultura tan alto y por inspirarnos siempre”, escribió una seguidora. Otro fan comentó: “Soy capaz de irme a París desde Colombia EXCLUSIVAMENTE para verte”.

Los precios para asistir al espectáculo varían según el servicio y la ubicación, con diferentes alternativas para quienes quieran vivir de cerca esta experiencia sin precedentes.

La propia artista lo resumió en su cuenta de Instagram: “La música me ha dado la oportunidad de presentarme en escenarios emblemáticos, soñados! Un encuentro donde mi música latina se mezcla con la sensualidad y la elegancia de su show… y vivirlo junto a sus icónicas mujeres lo hará aún más especial”.

Con este paso, Karol G no solo marca un hito en su carrera, sino que también abre las puertas para que la cultura latina tenga presencia en escenarios de alto nivel artístico.