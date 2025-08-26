Aparición de ciervos, conejos y ardillas cubiertos de tumores genera alarma en redes sociales

En los últimos meses, imágenes perturbadoras de venados, conejos y ardillas con grandes masas tumorales en su piel han causado alarma en redes sociales.

Fotografías que muestran animales desfigurados, con protuberancias del tamaño de una pelota de golf, han generado especulación y preocupación en comunidades de estados como Nueva York, Pennsylvania y Wisconsin. Sin embargo, especialistas advierten que el fenómeno, aunque impactante, no representa un riesgo para los seres humanos.

La Asociación Nacional de Ciervos explicó que lo que se observa son fibromas cutáneos, también conocidos como verrugas de venado. “Las verrugas de venado son una de las enfermedades más visibles en los ciervos. Son tumores negros o grises causados por un tipo de virus del papiloma que se transmite de venado a venado”. Según la entidad, estas formaciones suelen ser superficiales: “Las verrugas se adhieren a la piel y no penetran el músculo ni el hueso”.

Los especialistas aclaran que el consumo de carne de venado no representa un peligro siempre que los fibromas sean menores y el animal tenga un aspecto saludable. “Es seguro consumir la carne de un venado con pocos fibromas menores, siempre que el venado presente un aspecto sano”. Sin embargo, la asociación advierte: “Si el ciervo tiene grandes grupos de fibromas con heridas abiertas podría contraer una infección bacteriana secundaria. Si observa pus u otra secreción de dicha herida, no consuma ese venado”.

La condición, conocida como fibromatosis del venado, es provocada por un virus del papiloma (VPH) exclusivo de estos animales. De acuerdo con el médico Omer Awan de la Universidad de Maryland, “no hay riesgo de que esta enfermedad se transmita a los seres humanos”.

Los tumores benignos suelen aparecer alrededor de los ojos, cuello, cara y patas delanteras. En algunos casos, un ciervo puede desarrollar hasta 25 crecimientos simultáneos, según el Cornell Wildlife Health Center, lo que afecta su visión, movilidad o alimentación, y lo hace más vulnerable a depredadores.

Uno de los episodios más difundidos ocurrió en 2019, cuando la fotógrafa aficionada Julie Carrow captó a un ciervo en Minnesota con tantas protuberancias que apenas se le distinguían los ojos. Las imágenes, compartidas en Facebook, encendieron alarmas y especulaciones sobre posibles contagios a humanos. Ante la polémica, el Departamento de Recursos Naturales de Minnesota aclaró que la enfermedad no es mortal para los venados y tampoco supone riesgo para las personas.

No obstante, en 2025 el fenómeno volvió a viralizarse, esta vez con fotos no solo de ciervos, sino también de ardillas y conejos afectados por lesiones cutáneas similares. El impacto visual y la facilidad de difusión en plataformas digitales han dado lugar a titulares que hablan de “animales zombies”, lo que alimenta aún más la inquietud pública.

Los expertos son enfáticos: la fibromatosis no afecta a los humanos ni a las mascotas. Su impacto es principalmente en la calidad de vida de los animales, que pueden perder habilidades para desplazarse, ver o alimentarse. Aunque no es una enfermedad nueva, la frecuencia con la que circulan las imágenes ha hecho que el tema cobre relevancia internacional.

En conclusión, lo que para muchos parece una nueva amenaza es, en realidad, un fenómeno documentado desde hace años. La ciencia lo explica con claridad: no se trata de un virus zoonótico, sino de una condición propia de la vida silvestre norteamericana.