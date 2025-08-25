Tragedia en Emily in Paris: muere Diego Borella en pleno rodaje

La grabación de la quinta temporada de la exitosa serie de Netflix quedó marcada por el dolor.

Diego Borella, asistente de dirección de 47 años, falleció repentinamente el pasado jueves 21 de agosto mientras el equipo filmaba escenas en el Hotel Danieli de Venecia.

De acuerdo con La Repubblica, Borella se desplomó frente a sus compañeros alrededor de las 7:00 p. m. Aunque los servicios médicos llegaron rápidamente al lugar, a las 18:42 horas, e intentaron reanimarlo, el equipo sanitario confirmó: “Los médicos hicieron intentos de reanimarlo. Pero al final todos los esfuerzos resultaron infructuosos. Alrededor de las 19:30 fue declarado fallecido”. Todo apunta a que el profesional sufrió un infarto fulminante.

El impacto en la producción fue inmediato. La filmación se suspendió de forma temporal, aunque según informó Il Messaggero, los trabajos se reanudaron el sábado 23 de agosto, apenas dos días después.

Un portavoz de Paramount Television Studios expresó en un comunicado recogido por People: “Estamos profundamente tristes por la repentina partida de un miembro de la familia de producción de Emily in Paris. Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos del individuo en este momento increíblemente difícil”.

Hasta el momento, ni Netflix, ni Darren Star Productions ni Jax Media han hecho comentarios públicos adicionales.

Te puede interesar: Carlos Vives y Grupo Niche hacen historia con una versión salsera de La Tierra del Olvido

Te puede interesar: Cazzu defendida a capa y espada: destacan su fuerza frente al escándalo con Nodal

¿Quién era Diego Borella?

Originario de Venecia, Borella construyó una sólida carrera en el ámbito audiovisual, con formación en Roma, Londres y Nueva York. Además de trabajar en cine y televisión, cultivó una faceta artística ligada a la literatura y las artes visuales. En los últimos años, se dedicó a escribir poesía, cuentos de hadas e historias infantiles, demostrando su versatilidad y pasión por la creatividad.

Su muerte generó una oleada de mensajes de pesar en Italia. El director y amigo suyo, Mattia Berto, lo recordó con cariño en declaraciones a la revista Hola: “Guardo muy buenos recuerdos de Diego; era un chico guapo, elegante y con mucho estilo. La última vez que nos vimos fue en una cena en París con su mejor amiga y la mía, a quien llamé el jueves: estaba devastada”.

And just...'suddenly'😪💔

*Diego Borella-47-Italy

*Netflix hit 'Emily in Paris' Assistant Director

*August 21, 2025

*"....while filming the 5th series of the show..."

*Tragically, Diego died suddenly after collapsing on set of the romantic comedy, moments before they were due to… pic.twitter.com/ZXrh8KVt67 — cheri maday (@resilient333) August 23, 2025

La quinta temporada de Emily in Paris, cuyo estreno está programado para el 18 de diciembre de 2025, trasladará parte de la historia a Italia, con escenarios en Roma y Venecia. Netflix adelantó en su sinopsis oficial: “Ahora como jefa de Agence Grateau Roma, Emily enfrenta desafíos profesionales y románticos mientras se adapta a la vida en una nueva ciudad. Pero justo cuando todo parece encajar, una idea de trabajo fracasa y las consecuencias derivan en desamor y problemas en su carrera. Buscando estabilidad, Emily se aferra a su estilo de vida francés, hasta que un gran secreto amenaza una de sus relaciones más cercanas”.

La protagonista Lily Collins había compartido en redes sociales su entusiasmo por filmar en Venecia apenas dos días antes de la tragedia. En Instagram publicó imágenes junto a su compañera Ashley Park, disfrutando de la ciudad: un contraste doloroso con la noticia que poco después conmocionó al elenco y al equipo de producción.