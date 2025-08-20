Antonio Banderas revela el aterrador episodio paranormal que vivió durante una película

El actor sorprendió recientemente al compartir una de las experiencias más inquietantes de su vida.

El fenómeno paranormal ocurrió mientras filmaba la película Bob Esponja: Un héroe fuera del agua. El actor español Antonio Banderas relató en el programa Cuarto Milenio, conducido por Iker Jiménez y Carmen Porter, cómo un suceso inexplicable lo dejó marcado para siempre durante su estancia en Savannah, Georgia, en 2013.

La ciudad, conocida por su belleza arquitectónica y también por su oscura historia, se encuentra “construida sobre un enorme cementerio de esclavitud traída de África”, recordó Banderas en la entrevista. Ese trasfondo, según él, pudo ser el escenario perfecto para lo que vivió.

El protagonista de La máscara del Zorro relató que, una noche en su hotel, comenzó a escuchar ruidos extraños.

“Estaba en la cama del hotel y escucho que se conecta la ducha, el agua caer, y se corta. Pensé que igual que había subidas de electricidad había subidas de agua, no entendía aquello, no sabía lo que era, pero intenté volver a dormir. Y de repente, otra vez. La segunda vez me quito la sábana, me levanto, me voy a la ducha y efectivamente estaba mojada. Toco las llaves, estaba todo cerrado, y me vuelvo a la cama”, relató.

Sin embargo, lo más perturbador estaba por suceder: “Cuando me voy a meter en la cama otra vez, veo unos goterones en la almohada y en la cama, como si alguien mojado se hubiese asomado a la cama y le hubieran caído… y ahí me entró un canguele por la espalda”.

El malagueño confesó que el miedo lo llevó a pasar la noche en vela, sentado en un sillón con la televisión encendida. “Durante toda la noche estuve preguntándome cómo era posible que el agua llegara a la cama. Es lo único sobrenatural que me ha pasado en la vida”, concluyó.

El recuerdo paranormal se enmarca en la filmación de Bob Esponja: Un héroe fuera del agua, cinta estrenada en 2015 que mezcló animación con acción real y donde Banderas dio vida al pirata Burger-Beard, un villano caricaturesco que exigió una interpretación poco convencional.

En conversación con The Hollywood Reporter en 2015, el actor explicó que trabajar con personajes animados supuso un desafío: “Interpretar a un villano entre personajes animados requería trabajar casi a ciegas, pero básicamente en el contexto de divertirte”.

Y añadió: “Estas películas, con todo el respeto que tengo por el cine infantil, si no te diviertes haciéndola, ellos tampoco se van a divertir viéndola”.

Uno de los aspectos más exigentes fue el maquillaje y la caracterización. “Intensa fue la palabra. No podía quitarme el maquillaje de forma normal. Tenía que afeitarlo; todo ese plástico saliendo de mi cara. Era como si un oso te atacara cada mañana y se quedara contigo durante doce horas”, contó entre risas.

A pesar de las dificultades técnicas, Banderas expresó su aprecio por la esencia del personaje animado. “Al final del día, no importa si es una esponja o una piedra; es un ser que han creado con un alma que es bonita”, señaló.

El actor destacó que el optimismo y la capacidad de resiliencia de Bob Esponja transmiten un mensaje inspirador para el público infantil. “Es un personaje muy optimista. Siempre encuentra una solución a cualquier problema. Ese es un buen mensaje para los niños. Hay valores positivos, valores de amistad y lealtad”.

El filme se estrenó en febrero de 2015, consolidando el legado de Bob Esponja en la cultura popular y dejando a Antonio Banderas no solo un reto actoral único, sino también una vivencia paranormal que jamás olvidará.