Annabelle, la muñeca poseída: los casos más escalofriantes y su impacto en el terror real

La muñeca, un modelo Raggedy Ann hoy custodiado en el Museo del Ocultismo de los Warren, ha pasado de ser un simple juguete de trapo a convertirse en uno de los íconos más temidos del horror contemporáneo.

Desde su adquisición en 1970 por los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, su leyenda ha inspirado libros, películas y una interminable serie de testimonios sobre supuestos ataques y tragedias vinculados a su presencia.

Su historia saltó a la cultura popular con The Demonologist (1980), donde el matrimonio Warren narró por primera vez el origen de la muñeca y los extraños fenómenos que la rodeaban. Décadas después, Hollywood llevó estos relatos al cine con Annabelle (2014), Annabelle: Creation (2017) y Annabelle Comes Home (2019), consolidando su estatus como símbolo de lo inexplicable.

A pesar de que muchos escépticos la consideran una simple leyenda urbana, lo cierto es que su fama no ha hecho más que crecer. Más recientemente, volvió a ocupar titulares tras la muerte de Dan Rivera, investigador de la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra (NESPR), ocurrida el 13 de julio de 2025 durante la gira “Devils on the Run” en Gettysburg. “El fallecido fue descubierto por el personal del hotel. No se observaron elementos inusuales o sospechosos en la escena”, informó la Policía Estatal de Pensilvania, aunque la causa oficial de su muerte sigue pendiente.

Te puede interesar: ‘Rambo’ | Noah Centineo protagonizará la precuela de las aclamadas películas

Te puede interesar: Christian Nodal se cansa y denuncia campañas de odio pagadas contra Ángela Aguilar

El origen

En 1970, una madre compró la muñeca como regalo de cumpleaños para su hija Donna, estudiante de enfermería que compartía apartamento con su amiga Angie. Poco después, comenzaron a notar que Annabelle cambiaba de posición por sí sola y aparecían mensajes escritos en papel pergamino, material que no tenían en casa, con frases como “Ayúdanos” y “Ayuda a Lou”, refiriéndose a un amigo cercano.

Lou, el destinatario de los mensajes, sufrió episodios de parálisis, sensación de estrangulamiento y profundas heridas con forma de garras en el pecho que desaparecieron inexplicablemente en días. Una sesión espiritista reveló que la muñeca supuestamente estaba habitada por el espíritu de una niña de siete años llamada Annabelle Higgins. Sin embargo, los Warren concluyeron que en realidad era “un vehículo para una entidad demoníaca” que buscaba poseer a uno de los residentes.

La muñeca fue trasladada al museo de los Warren, encerrada en una vitrina bendecida con inscripciones religiosas para impedir que siguiera causando daño.

Entre los casos más citados figura el de un joven que visitó el museo con su novia. Frente a Annabelle, comenzó a golpear la vitrina y a desafiarla para que le hiciera daño. Ed Warren le pidió que se detuviera y abandonara el lugar. Horas después, el joven murió en un accidente de motocicleta, mientras su pareja, que sobrevivió, relató que se reían de la muñeca justo antes de perder el control.

Otro episodio involucra a un sacerdote que calificó a Annabelle como “una muñeca de trapo sin poder de hacer daño” y “una tontería”. Lorraine Warren le advirtió que mostrara respeto, pues la entidad podía ser vengativa. Ese mismo día, sufrió un grave accidente automovilístico. Según su propio testimonio, momentos antes del impacto vio el reflejo de Annabelle en el espejo retrovisor.

Visitantes del museo han reportado náuseas, mareos, pesadillas, marcas en la piel, fallos en cámaras y averías en vehículos poco después de ver a Annabelle. Por ello, los Warren mandaron construir una caja sellada con oraciones en latín, reliquias religiosas y protección permanente. Un cartel advierte: “No abrir”.

En 2025, durante la gira “Devils on the Run”, circularon rumores de que la muñeca había desaparecido, e incluso fue vinculada a un incendio en Luisiana y a una fuga de prisión en Nueva Orleans. Tony Spera, actual custodio y cuñado de los Warren, desmintió estas versiones: Annabelle nunca salió de su caja y permanece bajo resguardo.