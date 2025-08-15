‘Rambo’ | Noah Centineo protagonizará la precuela de las aclamadas películas

El universo cinematográfico de John Rambo , el mítico exboina verde interpretado por Sylvester Stallone desde 1982, se expande con una nueva producción que explorará los orígenes del personaje.

La cinta, titulada John Rambo, será una precuela ambientada en la Guerra de Vietnam y tendrá como protagonista a Noah Centineo, conocido por su ascenso desde Disney Channel hasta convertirse en uno de los rostros más populares de Netflix.

Según adelantó Deadline, el proyecto estará dirigido por Jalmari Helander (Sisu) y contará con un guion de Rory Haines y Sohrab Noshirvani. Aunque la trama exacta se mantiene bajo reserva, la historia se alinea con una visión que Stallone compartió en 2019, cuando describió al joven Rambo como “el capitán del equipo; el más popular del colegio; un superatleta… y la guerra fue lo que lo cambió”.

Nacido el 9 de mayo de 1996 en Miami, Florida, Noah Gregory Centineo inició su carrera con papeles en series de Disney Channel como Austin & Ally (2011–2012), Shake It Up y Jessie. En 2014 protagonizó la película original How to Build a Better Boy.

Su proyección internacional llegó en 2015, cuando se unió a la serie The Fosters (Freeform) como Jesús Adams Foster, papel que interpretó hasta 2018. Ese mismo año, Netflix lo convirtió en ídolo juvenil con A todos los chicos de los que me enamoré, interpretando al carismático Peter Kavinsky, en una trilogía basada en las novelas de Jenny Han. También protagonizó Sierra Burgess es una loser (2018), La cita perfecta (2019) y participó en el reboot de Los ángeles de Charlie (2019).

En 2022 dio un giro hacia el cine de acción al interpretar a Atom Smasher en Black Adam, dentro del universo DC. Ese año también estrenó la serie de espionaje El novato en Netflix, que se mantuvo por dos temporadas hasta su cancelación en 2025.

En 2024 y 2025 reforzó su presencia en el género bélico y de acción con Warfare, dirigida por Alex Garland y Ray Mendoza, que recrea una intensa batalla de la guerra de Irak, y Our Hero, Balthazar, presentada en el Festival de Tribeca. En mayo fue confirmado como Ken Masters en el reboot de Street Fighter.

Las relaciones sentimentales de Centineo han sido seguidas de cerca por los medios. Entre 2013 y 2018 mantuvo romances con las actrices Kelli Berglund y Angeline Appel. En 2019, su noviazgo con la modelo Alexis Ren acaparó titulares, aunque terminó al año siguiente.

En 2020 surgieron rumores de cercanía con Stassie Karanikolaou, amiga cercana de Kylie Jenner, después de que fueran fotografiados juntos en Halloween. Más recientemente, en 2025, TMZ reportó que el actor y Zoë Kravitz podrían estar iniciando una relación tras ser vistos saliendo juntos la noche previa a los premios Óscar.

Con esta nueva versión de John Rambo, Noah Centineo se enfrenta a uno de los retos más exigentes de su carrera, dejando atrás su imagen juvenil para adentrarse en el territorio de los héroes de acción más legendarios del cine.