Gatos | La vacuna que podría duplicar la vida de estos felinos está cada vez más cerca

La ciencia podría estar a punto de cambiar para siempre la vida de los amantes de los gatos.

Un equipo liderado por el científico japonés Toru Miyazaki trabaja en una innovadora vacuna capaz de prevenir enfermedades renales y prolongar la esperanza de vida felina hasta el doble de lo habitual.

Actualmente, según datos de Purina, un gato doméstico vive en promedio entre 7 y 15 años, aunque hay casos excepcionales como el de Creme Puff, el felino récord que nació en 1967 y vivió hasta 2005, alcanzando los 38 años. Este tipo de longevidad podría dejar de ser una rareza si los avances del equipo de Miyazaki prosperan.

La investigación se centra en una proteína clave: AIM (Inhibidor de la Apoptosis de Macrófagos). En condiciones normales, la AIM se une a un anticuerpo llamado inmunoglobulina M (IgM) y no supone riesgo para la salud. Sin embargo, cuando el organismo genera residuos como células muertas, proteínas dañadas o moléculas inflamatorias, la proteína se separa de la IgM para unirse a esos desechos, marcándolos para su eliminación y evitando así que se conviertan en focos de enfermedades graves.

El problema es que, en los gatos, la AIM no logra desprenderse correctamente de la IgM en los riñones. Esto provoca una acumulación persistente de residuos y desencadena inflamación crónica, uno de los factores que explica la alta incidencia de insuficiencia renal en la especie.

Según Miyazaki, una cantidad suficiente y funcional de AIM no solo evitaría problemas renales, sino también accidentes cerebrovasculares, peritonitis, cáncer de hígado, obesidad y enfermedad del hígado graso.

Con este conocimiento, el equipo del Institute for AIM Medicine, fundado por Miyazaki, desarrolló un medicamento específico para gatos destinado a prevenir el daño renal y frenar su avance incluso en fases más graves.

Sin embargo, el proyecto estuvo a punto de detenerse. En una entrevista concedida a Jiji Press en julio de 2021, el científico reveló: “Nuestra investigación sobre el desarrollo de la vacuna AIM para gatos se había interrumpido por falta de fondos”.

La noticia movilizó a miles de amantes de los animales en redes sociales, que organizaron una colecta masiva.

“La página de donaciones de la Universidad de Tokio recibió decenas de millones de yenes en una sola noche. El departamento de administración tuvo que apresurarse a crear un servicio de atención especial para atender las donaciones”, relata Miyazaki.

En pocas semanas, se recaudaron cerca de 200 millones de yenes (aproximadamente 1,39 millones de dólares), lo que permitió retomar los experimentos.

La ola de apoyo no solo garantizó la continuidad del proyecto, sino que atrajo el interés de la industria farmacéutica. "El fenómeno social le dio un empujón a las empresas farmacéuticas, gracias a lo cual recibimos varias solicitudes de colaboración en el desarrollo de fármacos, es un alivio saber que aprovecharemos ese apoyo que nos han brindado los amantes de los gatos”, aseguró Miyazaki.

Si las pruebas confirman su efectividad, esta vacuna podría redefinir la medicina veterinaria y convertirse en un antes y un después para la salud de millones de gatos en el mundo.