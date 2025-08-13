Mujer queda colgando de una rueda de la fortuna a 9 metros de altura y así la rescataron

Lo que debía ser una tarde de diversión en la feria de Bhatapara, en el estado indio de Chhattisgarh, terminó convirtiéndose en una escena de alto riesgo.

Una mujer, cuya identidad no ha sido revelada, quedó suspendida a unos nueve metros del suelo después de caer parcialmente de la cabina de una rueda de la fortuna. El impactante momento fue grabado por testigos y rápidamente se viralizó en Instagram, generando reacciones de asombro, temor y críticas a las medidas de seguridad en este tipo de atracciones.

En las imágenes, la pasajera se aferra con desesperación a la estructura metálica mientras la noria sigue en movimiento. Cuando parecía que podría volver a la plataforma de embarque, la atracción volvió a elevarse, dejándola colgando únicamente con la fuerza de sus brazos. “La fuerza en los brazos es mejor que la de todos los chicos del gimnasio juntos”, ironizó un internauta, destacando la resistencia física que mostró la mujer para mantenerse sujeta.

La tensión fue interrumpida por la intervención de un trabajador del parque, quien, sin utilizar ningún equipo de protección, trepó por la estructura para llegar hasta ella. Con instrucciones rápidas y precisas, logró que la mujer saltara a una cabina inferior, poniéndola a salvo. El rescate fue recibido con aplausos por parte del público, que lo calificó de “valiente” y “salvador”.

Expertos en seguridad industrial señalan que una caída desde esa altura, similar a la de un tercer piso, podría haber resultado fatal. Por ello, la actuación del empleado ha sido considerada decisiva para evitar una tragedia. Sin embargo, el incidente ha encendido un debate sobre la ausencia de cinturones, arneses y protocolos de emergencia en ferias y parques mecánicos.

El hecho recuerda a otro accidente reciente en Nalchik, Rusia, donde un telesilla colapsó repentinamente, arrojando a diez personas al vacío. Cuatro de ellas cayeron a un lago y seis impactaron contra el suelo, dejando más de una docena de heridos y una persona en estado crítico. En ambos casos, las grabaciones se han convertido en pruebas clave sobre los riesgos derivados de fallos de mantenimiento y la falta de inspecciones periódicas.

Los especialistas insisten en que cada atracción debe someterse a revisiones diarias, contar con sistemas de cierre seguros y disponer de personal entrenado para actuar en situaciones extremas. Pese a lo ocurrido, la mujer rescatada en India no sufrió lesiones graves y pudo abandonar el lugar por su propio pie. El trabajador, ahora convertido en héroe anónimo, sigue recibiendo elogios tanto en redes sociales como de los visitantes del parque.