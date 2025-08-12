Orlando Bloom se transforma radicalmente para ‘The Cut’: 'El hambre era real'

El actor, recordado por sus papeles en Piratas del Caribe y El Señor de los Anillos, ha llevado su cuerpo y mente al límite para su nuevo proyecto cinematográfico The Cut, donde interpreta a un exboxeador en plena crisis personal.

A sus 48 años, el actor británico perdió cerca de 14 kilos en apenas tres meses, siguiendo una dieta estricta supervisada por el nutricionista Phillip Goglia y sometiéndose a análisis de sangre semanales. La meta: encarnar a un campeón caído cuya obsesión por volver a la cima lo arrastra a un deterioro físico y emocional alarmante.

“Me entusiasmaba el reto de transformarme para el papel. Lo que no había previsto fue el impacto mental que tendría una disciplina tan intensa”, confesó Bloom a PEOPLE. “La paranoia y la ansiedad eran reales y perturbadoras, causadas por la falta de sueño. No puedes dormir cuando tienes hambre”.

Para las escenas finales, Bloom tuvo que someterse a restricciones severas de agua y una dieta monótona que lo llevó a soñar con comida.

“Llegar a mi peso más bajo me llevó a pensamientos obsesivos sobre la comida. Soñaba con lo que podría comer cuando saliera de la dieta de atún y pepino”, relató.

El actor advirtió que este tipo de transformación no es segura para el público en general: “Definitivamente no es algo que se deba intentar en casa”, subrayó.

Te puede interesar: Yoko Ono | La historia de su hija, Kyoko Chan Cox, desaparecida en una secta

Te puede interesar: Bob Dylan | La tentación secreta e insólita obsesión del artista

Dirigida por Sean Ellis y escrita por Justin Bull, The Cut ofrece una mirada poco convencional al cine de boxeo. Lejos de enfocarse en una gran pelea, la trama se concentra en la preparación, la presión de dar el peso y las batallas internas del protagonista.

“Me interesaba mostrar lo que rara vez se ve: la lucha invisible que ocurre detrás de escena”, explicó Ellis. “El verdadero triunfo no está en ganar la pelea, sino en reconocer y aceptar lo que se necesita para enfrentar los propios demonios”.

La cinta, que también cuenta con Caitríona Balfe y John Turturro en el reparto, debutó en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2024, recibiendo elogios por su enfoque psicológico y su intensidad dramática.

Bloom destacó que la exigencia física era solo una parte del reto; el verdadero desafío estaba en interpretar a un hombre atrapado entre la obsesión y el miedo a fracasar.

“Hay algo fascinante en esos momentos en los que la mente empieza a distorsionar la realidad. Ese punto de quiebre es, para un actor, un terreno muy fértil”, dijo.

The Cut llegará a los cines el 5 de septiembre bajo el sello Republic Pictures, una filial de Paramount Pictures, prometiendo ser una experiencia intensa y emocional para el público.