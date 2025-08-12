Emma Stone revela que se quedó calva y cómo lo ocultó ante el mundo

La actriz ha sorprendido al revelar uno de sus secretos mejor guardados: durante meses, usó pelucas para disimular que se había rapado la cabeza por completo.

Stone lo hizo para su nuevo papel en la película Bulgonia, que llegará a los cines el próximo 31 de octubre y en la que comparte créditos con Jesse Plemmons y Aidan Delbis.

La actriz, ganadora de dos premios Oscar, confesó que le entristeció no poder mostrar abiertamente su nueva imagen. “Me dio pena no poder salir simplemente calva. Creo que habría sido divertido”, contó en una entrevista para Vogue publicada el 11 de agosto.

Stone se afeitó la cabeza para una escena clave en la que su personaje es secuestrado por dos teóricos de la conspiración. Y aunque la decisión fue completamente profesional, la actriz de La La Land asegura que disfrutó la experiencia.

“No hay mejor sensación en el mundo. ¿La primera ducha después de afeitarte la cabeza? ¡Madre mía, es increíble!”, confesó.

Te puede interesar: Monarquía: La princesa Ana sorprende con un cambio de look histórico

Te puede interesar: Tom Holland se lanza al mundo empresarial con una cerveza sin alcohol

Durante apariciones públicas como el Festival de Cine de Nueva York 2024, optó por ocultar el cambio con pelucas cuidadosamente elegidas, manteniendo en secreto su transformación hasta ahora.

El rapado tuvo un significado especial para la actriz de 36 años, ya que recordó cuando su madre, Krista Stone, perdió el cabello durante el tratamiento contra el cáncer de mama.

“De verdad hizo algo valiente. Yo solo me estoy afeitando la cabeza”, reflexionó. Lejos de reprocharle la decisión, su madre celebró el cambio: “Mi madre me dijo: ‘Tengo muchísima envidia. Quiero volver a raparme la cabeza’”, relató Emma.

No todos en su círculo cercano aprobaron la idea de inmediato. Su amiga de toda la vida, Jennifer Lawrence, bromeó con que ya había sobrevivido a otro cambio drástico de Stone: el corte de pelo que llevó para interpretar a la tenista Billie Jean King en La Batalla de los Sexos (2017).

“La verdad es que no quería que se rapara la cabeza”, comentó Lawrence entre risas. Sin embargo, terminó rindiéndose ante el resultado: “La verdad es que se veía preciosa. Lo consiguió”.

Con Bulgonia, Emma Stone no solo explora un personaje extremo en la ficción, sino que también demuestra su compromiso absoluto con el arte de la actuación, incluso si eso significa ocultar, por un tiempo, la versión más radical de sí misma.