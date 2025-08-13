Natanael Cano protagoniza escándalo tras agredir a su DJ y destrozar equipo en pleno show

El intérprete de corridos tumbados perdió el control durante su presentación, golpeó a su DJ y destrozó parte del equipo de sonido ante miles de asistentes.

El cierre del Baja Beach Fest en las playas de Rosarito, Baja California, quedó eclipsado por un episodio de violencia protagonizado por Natanael Cano, uno de los artistas más esperados del evento.

La noche prometía ser una de las más memorables del festival, ya que coincidía con el lanzamiento de su nuevo álbum Porque la demora. Sin embargo, problemas técnicos en el audio interrumpieron la euforia del momento. Según grabaciones difundidas en redes sociales, Cano se acercó visiblemente molesto a su DJ para reclamarle, mientras el público observaba incrédulo.

Lo que al principio parecía una simple discusión escaló rápidamente: al iniciar la pista de otra canción, el cantante arremetió con un golpe contra su compañero de escenario. La tensión creció con empujones y golpes, hasta que el propio Cano recibió un impacto en el rostro. En un arranque de furia, tomó parte del equipo de audio y lo estrelló contra el piso, para luego burlarse de lo ocurrido.

Tras el incidente, el artista regresó al escenario junto a sus músicos y, lejos de mostrar arrepentimiento, presumió sus nudillos lastimados como trofeo de la pelea. Mientras algunos asistentes lo vitoreaban, otros lo abucheaban por su conducta.

En redes sociales, el debate se encendió de inmediato. Un sector de sus seguidores justificó el episodio como parte del “descontrol” propio de un show en vivo, pero la mayoría condenó la agresión y cuestionó su profesionalismo. Incluso, varios fans aseguraron que Cano subió al escenario en “estado inconveniente”, lo que habría influido en su comportamiento.

Hasta el momento, el Baja Beach Fest no ha emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido, y se desconoce la identidad del DJ agredido. Este episodio se suma a la lista de controversias recientes del cantante, que hace apenas unas semanas fue criticado por un video en el que presuntamente se estacionaba en un lugar reservado para personas con discapacidad.

Aunque la carrera de Natanael Cano ha estado marcada por el éxito musical y el impacto en el género de corridos tumbados, este tipo de incidentes podrían dejar una huella en su imagen pública, ya que, a diferencia de polémicas anteriores, esta vez se trata de un acto de violencia registrado en video y ampliamente difundido.

A lo largo de su trayectoria, Natanael Cano se ha consolidado como uno de los principales exponentes del movimiento de corridos tumbados, fusionando elementos del regional mexicano con influencias urbanas y trap. Originario de Hermosillo, Sonora, comenzó a ganar notoriedad en 2019 con su álbum Todo es diferente y, desde entonces, ha colaborado con artistas de talla internacional como Bad Bunny, Snoop Dogg y Ovi.

Su estilo directo, tanto en las letras como en su actitud pública, lo ha convertido en una figura polémica, pero también en un referente generacional para millones de jóvenes que se identifican con su narrativa de rebeldía y éxito temprano.