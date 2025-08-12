Spider-Man: Brand New Day arranca rodaje con Holland y un traje inspirado en cómics clásicos

El Hombre Araña está de regreso y ya hay imágenes que lo prueban. La esperada película Spider-Man: Brand New Day ha comenzado oficialmente su rodaje en Glasgow.

En un video detrás de cámaras compartido por Sony, se puede ver a Tom Holland saludando al director Destin Daniel Cretton en su primer día de filmación y comentando lo especial que fue iniciar la jornada con la presencia de decenas de fanáticos alrededor del set. El clip, de un minuto, muestra tanto el ambiente del rodaje como un primer vistazo al nuevo traje del superhéroe.

Las escenas captadas muestran a Spider-Man en una secuencia de alto riesgo: el héroe trepa sobre un tanque decorado con una intimidante cabeza de demonio, intentando abrirlo mientras avanza a toda velocidad. El vehículo colisiona con un obstáculo y, acto seguido, el héroe continúa la persecución desde la cima de un automóvil.

Holland dejó entrever que en el set había “algunas caras conocidas”, lo que apunta al regreso de Michael Mando como Mac Gargan. El personaje, que debutó brevemente en Spider-Man: Homecoming (2016), podría tener ahora un papel más relevante.

Las primeras imágenes revelan un atuendo renovado, inspirado en los cómics y en el breve vistazo mostrado al final de Spider-Man: No Way Home. Esta versión, conocida como “Final Swing Suit”, incorpora más azul en brazos y piernas, junto con un tramado en relieve similar al de los trajes usados por Tobey Maguire y Andrew Garfield.

La elección estética no es casual. La aparición conjunta de los tres Peter Parker en la última película influyó directamente en el diseño, que abandona los elementos tecnológicos voluminosos para apostar por un logotipo más delgado y estilizado, con detalles de garras que recuerdan a las primeras historietas.

Te puede interesar: Luis Font, exintegrante de Locomía, inicia nueva etapa tras vivir en la calle

Te puede interesar: Natalie Portman y Gael García Bernal: el romance fugaz que encendió a Hollywood

En las películas anteriores, el traje de Spider-Man dependía de la avanzada tecnología proporcionada por Tony Stark (Robert Downey Jr.), con nanorrobótica y sistemas integrados que vimos en Civil War, Homecoming, Infinity War y Endgame. Con la muerte de Stark, Peter Parker se ve obligado a fabricar su propio uniforme, retomando así la simplicidad de las versiones dibujadas por Steve Ditko y John Romita Sr.

El nuevo logotipo abandona el formato circular y compacto previo, incorporando toques de rojo en la parte posterior y diferenciándose tanto de las adaptaciones cinematográficas anteriores como del estilo tradicional de los cómics.

Ambientada tras los eventos de No Way Home, esta entrega muestra a un Peter Parker que, tras perder su anonimato y su círculo más cercano, puede enfocarse únicamente en ser Spider-Man. Esto abre la puerta a amenazas inéditas, reglas distintas y un tono más personal en la narrativa.

Spider-Man: Brand New Day cuenta con guion de Chris McKenna y Erik Sommers, y llegará a los cines el 31 de julio de 2026.