Luis Font, exintegrante de Locomía, inicia nueva etapa tras vivir en la calle

Uno de los fundadores del icónico grupo musical Locomía, ha dejado atrás uno de los capítulos más duros de su vida para empezar de nuevo en México.

El artista, que alcanzó la fama en las décadas de los 80 y 90 con los característicos abanicos y coreografías de la banda, ha revelado en una entrevista para el programa Fiesta de Telecinco cómo pasó de dormir en un banco de Madrid a tener un nuevo proyecto laboral fuera de España.

“Acabé viviendo en un parque. Vivir en la calle es muy duro. No podía con mi cuerpo. Estaba pensando en que mi tiempo ya había terminado, porque no podía luchar más”, confesó Font, recordando los momentos en que la indigencia marcó su día a día.

El músico ya había relatado meses atrás, en programas como Socialité y TardeAR, que su situación en España era crítica. Sin trabajo, llegó a cantar en el metro para conseguir algo de dinero y sobrevivir.

“Lo poco que tengo es para comer”, declaraba entonces, describiendo cómo se refugiaba por las noches en un banco, arropado con un edredón y un cojín prestado por un amigo.

La vida de Luis Font dio un giro inesperado cuando una familia mexicana, conmovida por su historia, decidió tenderle una mano.“Una familia de México me acogió porque mi situación era muy difícil. Me ayudaban y me mandaban dinero para que comiese”, explicó el exintegrante de Locomía.

Ese gesto de solidaridad no solo le devolvió la esperanza, sino que también le abrió la puerta a un nuevo trabajo. Desde hace seis meses, vive en México y ha emprendido un proyecto gastronómico que nada tiene que ver con los escenarios: “Ahora estoy con ellos, desde hace seis meses, en México, con un proyecto de hacer paellas a domicilio. Y mucho mejor, porque en España mi situación era muy crítica”.

Locomía marcó un antes y un después en la música pop española y latinoamericana, pero el éxito del grupo se desvaneció con el tiempo. Mientras su hermano Xavier continuó su trayectoria en el mundo artístico, Luis atravesó una dura crisis personal y económica. Hoy, su historia es un ejemplo de resiliencia, demostrando que, incluso después de tocar fondo, es posible encontrar una segunda oportunidad.

Además, Luis Font nunca ha dejado de identificarse con su legado artístico, incluso en los momentos más difíciles. En una entrevista reciente, afirmó con determinación: “No me gusta decir que soy un exmiembro de Locomía. Yo soy un miembro de Locomía que no ejerce, pero soy Locomía. Eso está arraigado en mi sangre y en mi ADN”. Este vínculo profundo subraya cómo el espíritu del grupo sigue vivo en su identidad, más allá del renombre y las etapas de su carrera.