Natalie Portman y Gael García Bernal: el romance fugaz que encendió a Hollywood

Aunque ambos intentaron mantenerla fuera de los titulares, la relación, iniciada en 2003, rápidamente se convirtió en tema recurrente para los medios internacionales.

Según la Revista Gente, todo comenzó poco después de conocerse en una fiesta posterior a los Premios de la Academia. En ese momento, García Bernal vivía el auge de su carrera gracias a la nominación de El crimen del padre Amaro a Mejor Película de Habla No Inglesa, mientras Portman brillaba como protagonista de los episodios I y II de Star Wars.

La química entre ambos fue inmediata desde su primer encuentro en la ceremonia de los Oscar. Las cámaras pronto los captaron juntos en distintos eventos y lugares, incluyendo España, donde la actriz rodaba Los fantasmas de Goya. Sin embargo, no fue hasta 2004 cuando confirmaron públicamente su romance, durante una visita de Portman a México.

La aparente estabilidad comenzó a fracturarse en 2006, cuando García Bernal viajó a Argentina para filmar El Pasado. Según reportaron Gente y TVyNovelas, allí retomó contacto con la actriz argentina Dolores Fonzi, con quien ya había trabajado antes. Los rumores de un romance entre ellos se intensificaron, al punto de que Portman viajó a Buenos Aires para confrontarlo.

En una entrevista posterior, Fonzi negó cualquier vínculo sentimental con el protagonista de Amores Perros, afirmando que los medios habían exagerado la situación. Aun así, Gente informó sobre un presunto enfrentamiento entre ambas actrices en un exclusivo restaurante de Palermo, con discusiones, reproches e incluso golpes.

Tras la polémica, la pareja intentó reconciliarse. Vanidades relató que viajaron al sur de Argentina para descansar y resolver diferencias. Sin embargo, poco después anunciaron oficialmente su separación.

Aunque nunca se confirmó una infidelidad, lo cierto es que tiempo después García Bernal inició una relación formal con Dolores Fonzi. Estuvieron juntos seis años, tuvieron dos hijos, Lázaro y Libertad, y, según Vanidades, mantienen una convivencia basada en el respeto y la colaboración para su crianza.

En el programa Los Mammones, Fonzi aclaró: “Al padre de mis hijos lo conozco desde mucho antes. No llegué a romper nada”.

Portman siempre procuró mantener su vida privada alejada de la prensa, aunque algunos romances captaron la atención mediática. En diciembre de 2010, People anunció su compromiso con el coreógrafo y bailarín Benjamin Millepied, a quien conoció durante la filmación de El Cisne Negro.

La relación parecía sólida, pero en 2022 atravesaron una crisis. Según Page Six, en julio de 2023 Portman solicitó formalmente la separación, tras una supuesta infidelidad de Millepied con una joven de 25 años llamada Camille Étienne.

Antes de este matrimonio, la actriz vivió romances que, aunque breves, despertaron especulaciones. Quién informó que fue vista con Jake Gyllenhaal, aunque nunca se confirmó una relación formal. En 2008 salió con el músico Devendra Banhart, una unión que llamó la atención por sus marcadas diferencias de estilo y personalidad. También se rumoró un romance con Jude Law durante el rodaje de Closer, sin confirmación de ninguna de las partes.