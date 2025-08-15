Christian Nodal se cansa y denuncia campañas de odio pagadas contra Ángela Aguilar

El artista ha decidido alzar la voz en defensa de su esposa, frente a lo que él considera que se ha orquestado y financiado para atacarla en redes sociales.

En entrevista con la periodista Adela Micha, el intérprete de Botella tras botella aseguró que la magnitud y persistencia de las críticas contra la joven artista no son normales: “No es normal el ‘hate’ que ha recibido. Está comprobado que son campañas… no sé pagadas por quién, pero son campañas”.

El cantante explicó que, desde antes de iniciar su relación, Ángela ya enfrentaba hostigamiento en línea, pero que este se intensificó tras la confirmación de su romance. “Lo que ha vivido Ángela no es una simple ola de críticas. Es un hostigamiento armado, disfrazado de opinión”, subrayó.

Aunque él mismo ha sido blanco de comentarios negativos, Nodal insistió en que su esposa se ha llevado la peor parte, en un contexto donde cualquier gesto o declaración pública de la artista termina amplificado y, muchas veces, tergiversado.

El rechazo hacia Ángela Aguilar tomó fuerza cuando, tras hacerse pública la relación, comenzaron a circular en internet algunos de sus comentarios pasados, como cuando afirmó ser “25% argentina” o cuando se autodenominó “princesa de la música mexicana”. Para muchos usuarios, estas expresiones fueron motivo de burla o cuestionamientos sobre su autenticidad artística.

La polémica se avivó en julio de 2024, cuando el mismo día de su boda civil con Nodal, celebrada el 24 de ese mes en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, la cantante grabó un video agradeciendo su nominación a los Premios Juventud. Vestida de blanco y sonriente, pronunció la frase “Yo gané”, que rápidamente fue interpretada por algunos internautas como una indirecta hacia Cazzu, expareja de Nodal.

El artista explicó que el comentario de Ángela no fue una provocación, sino una broma interna motivada por Jomari Goyso, padrino de la boda y personalidad televisiva, quien le sugirió que dijera que había ganado un premio.

“El ‘yo gané’ de la boda… pff. Si Ángela fuera esa persona, yo no estaría casado con ella”, afirmó. También aclaró que, antes de iniciar su relación con Ángela, su vínculo con Cazzu ya había terminado tras varias rupturas y que nunca hubo un cruce de tiempos. Según él, la distorsión de la realidad en redes sociales ha alimentado ataques injustificados contra la cantante.

En esa edición de los galardones, Ángela estuvo nominada en “La Mezcla Perfecta” y “Mejor Fusión Regional Mexicana”, mientras que Nodal aspiraba a “Mejor Canción Regional Mexicana” y “Mejor Álbum Regional Mexicano”. Ninguno de los dos obtuvo el premio, que fue para artistas como Anitta, Peso Pluma, Maluma y Carin León.