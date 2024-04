Armera de la película "Rust" condenada a 18 meses de cárcel por la muerte de la directora Halyna Hutchins

La armera de la película de vaqueros "Rust", producida por Alec Baldwin y en cuyo rodaje murió de un disparo la directora de fotografía Halyna Hutchins, fue condenada a 18 meses de prisión por la justicia estadounidense.

Hannah Gutiérrez-Reed quien era la encargada de supervisar las armas de utilería de la película, fue condenada en marzo por homicidio involuntario después de que el arma que le dio al actor Alec Baldwin estuviera cargada con una bala real y matara a Hutchins e hiriera al director Joel Souza durante un ensayo realizado en octubre de 2021 en el set de rodaje de Rust ubicado en un rancho de Nuevo México.

Los fiscales culparon a Gutiérrez-Reed por llevar involuntariamente munición real al set de “Rust”, donde estaba expresamente prohibido, y por no seguir los protocolos básicos de seguridad con armas. "Tú eras la armera, la que se interponía entre un arma segura y un arma que podía matar a alguien. Solo usted convirtió un arma segura en un arma letal", dijo la juez Mary Marlowe Sommer.

"De no ser por usted, la señorita Hutchins estaría viva. Un marido tendría a su pareja y un niño pequeño tendría a su madre".

Durante el juicio a Gutierrez que se extendió por 10 días se escuchó cómo a pesar de ser la persona responsable de las armas de fuego en el set, la joven de 26 años había incumplido repetidamente las reglas básicas de seguridad, dejando las armas desatendidas y permitiendo que los actores, incluido Baldwin, las empuñaran. También se supo que Gutierrez era responsable de la presencia de seis cartuchos cargados -una línea roja en la industria cinematográfica- y que había cargado uno de ellos en el Colt .45 que Baldwin estaba utilizando.

El arma se disparó cuando Baldwin preparaba una escena en el interior de una iglesia de madera, matando a Hutchins e hiriendo al director Souza.

Craig Mizrahi, agente de Hutchins dijo que la muerte de la directora se debio a una cadena de terribles acontecimientos que se habría roto si la armera hubiera estado haciendo su trabajo. Amigos y familiares recordaron a Hutchins como valiente, tenaz y compasivo: un “rayo de luz brillante” que podría haber logrado grandes cosas dentro de la industria cinematográfica.

“Realmente siento que esto se debió a negligencia”, testificó Steven Metz, un amigo cercano. "Este caso debe sentar un precedente para todos los demás actores, directores de fotografía y todos los que están en el set cuyas vidas están en riesgo cuando tenemos negligencia en manos de un armero, un supuesto armero".

Gutierrez sollozó mientras suplicaba al tribunal libertad condicional, en lugar de prisión, pero insistió en que ella no tenía toda la culpa. "Su Señoría, cuando me hice cargo de 'Rust', era joven e ingenua. Pero me tomé mi trabajo tan en serio como supe hacerlo, a pesar de no disponer del tiempo, los recursos y el personal adecuados".

"El jurado me ha encontrado en parte culpable de esta terrible tragedia, pero eso no me convierte en un monstruo. Eso me hace humana", afirmó.

Baldwin, que también era productor de la película, enfrentará su propio juicio por homicidio involuntario en julio. Él niega la acusación. Si es declarado culpable, el actor también puede ser sentenciado a una pena de 18 meses de prisión.