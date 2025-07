Ben Affleck le enseña a su hijo el valor del esfuerzo: 'Tú estás en bancarrota, yo no'

A pesar de tener una fortuna multimillonaria y vivir rodeado de lujos, el actor no está dispuesto a criar a sus hijos en una burbuja de privilegios.

Ben Affleck, director y productor ganador del Oscar sorprendió al mundo con una contundente lección de vida que le dio a su hijo menor, Samuel, y que se viralizó por su honestidad y su enfoque educativo.

Durante una convención de zapatillas deportivas celebrada en marzo de 2025, Affleck compartía un momento con su hijo de 13 años cuando este quedó fascinado con un par de Dior Air Force 1s, valoradas en nada menos que 6.000 dólares. En lugar de ceder al capricho, el actor fue tajante:

“Vas a tener que cortar muchos jardines para eso”, le dijo al adolescente, quien insistió en que las zapatillas eran “geniales”. Pero el momento más revelador llegó cuando Samuel, con lógica infantil, le recordó a su padre que sí tenían el dinero. A lo que Affleck respondió con una frase tan clara como potente: “¡Yo tengo el dinero! Tú estás en bancarrota”.

La escena no fue simplemente un intercambio gracioso entre padre e hijo. Para Affleck, fue una oportunidad valiosa para transmitir un principio que considera esencial: el mérito del trabajo.

“Amas a tus hijos. Quieres darles todo, pero definitivamente les haces un flaco favor si no conectan con el hecho de que si quieres algo, tienes que trabajar para conseguirlo”, afirmó el actor durante su participación el 22 de abril en el programa Today with Jenna & Friends. Affleck no solo predica, también aplica. Confesó en la entrevista que sus hijos mayores ya están inmersos en el mundo laboral.

“La más grande está en la universidad, trabajando y buscando una pasantía para el verano. Y mi otro hijo acaba de conseguir uno de esos trabajos típicos de adolescente en una tienda. No diré cuál”, comentó con una sonrisa.

Samuel, el menor, aún se encuentra asimilando el mensaje. “Mira su armario y no tiene zapatos nuevos. Bueno, tiene zapatos, pero no esos carísimos que quiere. Y yo le digo: ‘Si quieres eso, puedes trabajar mil horas. Y después de mil horas, puede que ni siquiera quieras gastarlo en un par de zapatillas’”.

El firme enfoque de Ben Affleck en la educación de sus hijos no es algo que lleve solo. Junto a su exesposa, la actriz Jennifer Garner, ha mantenido un compromiso inquebrantable por criar a sus tres hijos con estabilidad, valores y una protección férrea frente a los medios.

Desde su divorcio, ambos actores han priorizado el bienestar de sus hijos sobre cualquier conflicto personal. “Jen es una supermamá. Es una madre increíble y tengo mucha suerte de tenerla como compañera para criar a estos niños”, dijo Affleck en 2016 durante la premiere de Batman v Superman.

Garner, por su parte, ratificó en entrevista con Vanity Fair ese mismo año: “Lo principal son estos niños, y estamos completamente alineados en lo que esperamos para ellos”.

Incluso antes de su separación, Garner fue una de las principales voces de la campaña junto a Halle Berry que consiguió aprobar una ley en California para evitar que los paparazzi fotografíen a menores de edad sin consentimiento.

La transformación de Affleck no ha sido solo en lo personal. Su rol de padre también le llevó a replantearse su vida laboral.

“Estaba perdiéndome momentos que no podía recuperar. Mis hijos tenían 8, 11 y 14 años, y sentí que no quería estar lejos de ellos en esa etapa”, confesó. Gracias a la creación de Artists Equity, su productora junto a Matt Damon, el actor logró reconfigurar su ritmo de trabajo para pasar más tiempo en casa.

“Parte de lo que me encanta de este trabajo es que estoy en Los Ángeles. Cuando terminamos a las 2:30, estaré en casa a las 3:45 cuando mis hijos bajen del autobús. Y poder construir una vida así significa más para mí que cualquier otra cosa. Eso me hace más feliz”, explicó.

Lo que para muchos fue solo una frase viral, en realidad representa la filosofía de vida que Affleck ha decidido inculcar en sus hijos: no importa cuánto dinero haya en la cuenta familiar, las cosas valiosas se consiguen con esfuerzo.

Con esta postura, el actor no solo desafía el estereotipo de las celebridades que crían hijos en entornos mimados, sino que también se posiciona como un referente de crianza moderna en Hollywood.