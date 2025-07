Lady Gaga rompe moldes: se quita el maquillaje en pleno concierto y aparece sin vestuario

La cantante y performer neoyorkina inició su nueva gira The MAYHEM Ball con una imagen que nadie esperaba: despojada de maquillaje, con una camiseta oversize de The Cramps y un estilo urbano que rompió con la teatralidad que la ha definido durante más de una década.

La presentación inaugural en Las Vegas, el pasado 16 de julio, marcó un hito. No solo por su regreso a los escenarios tras tres años de ausencia desde The Chromatica Ball en 2022, sino por lo que significó simbólicamente. Para el último tema de la noche, “How Bad Do U Want Me”, Gaga apareció sin una gota de maquillaje, con un body negro, gorra, gafas oscuras y botas: un atuendo que parecía gritar autenticidad, más que espectáculo.

“Hay algo eléctrico en un estadio, y disfruto mucho cada momento de esos shows. Pero con The MAYHEM Ball, quería hacer una experiencia distinta; algo más íntimo, más cercano y más conectado, que se preste a lo teatral, al trabajo en vivo que tanto me apasiona”, explicó la artista en un comunicado oficial previo al inicio de la gira.

La gira no estaba planeada. Así lo confesó ella misma en su cuenta de Instagram, donde publicó un mensaje cargado de emoción tras el concierto en Las Vegas.

“No tenía en mente salir de gira este año, después de mis conciertos en Singapur, pero la increíble respuesta a mi nuevo álbum me inspiró para continuar”, escribió. Se refería a Mayhem, su más reciente álbum lanzado el 7 de marzo, que encendió nuevamente el fervor de sus seguidores.

Aunque Gaga es reconocida por sus shows monumentales en estadios repletos, esta vez eligió una ruta más controlada: arenas de conciertos. La decisión no fue casual. “Elegimos arenas esta vez para darme la oportunidad de controlar los detalles del espectáculo, de una manera en la que simplemente no se puede en los estadios”, explicó.

Y agregó: “Este espectáculo está diseñado para ser una representación escénica, una experiencia que haga que MAYHEM cobre vida exactamente como lo imagino”.

La gira incluye varias fechas en Estados Unidos, Canadá y Europa, con paradas clave en su ciudad natal, Nueva York, así como en Chicago, Londres y Milán. Pero será en 2026 cuando The MAYHEM Ball cruce el Pacífico con cuatro conciertos programados en Tokio, Japón, para los días 25, 26, 29 y 30 de enero.

La apuesta por un show sin artificios es arriesgada, especialmente tratándose de una artista cuya carrera ha sido sinónimo de transformación visual. Sin embargo, no es la primera vez que Gaga sorprende al mostrarse vulnerable frente a millones. En los Premios Oscar de 2023, interpretó “Hold My Hand”, tema de Top Gun: Maverick, con una camiseta negra, el cabello trenzado y apenas un labial rojo como único maquillaje.

Ahora, en esta nueva era, parece dispuesta a llevar ese gesto mucho más lejos. The MAYHEM Ball no es solo una gira; es una declaración de principios. Es Lady Gaga diciendo que el arte no necesita disfraces para conmover. Que la piel, sin pintura, también puede brillar.

La extravagancia sigue presente, sí, pero ahora convive con una cruda honestidad que redefine su vínculo con el público. En un mundo saturado de filtros y producción excesiva, ver a una superestrella como Gaga bajar la guardia en pleno concierto es, en sí mismo, un acto revolucionario.

Fabulosa Lady Gaga, sin maquillaje, baile, vestuario, solo con acompañamiento acústico ¡Hermosaaaa! pic.twitter.com/xJTadcdIdr — Marchanta 🐦 (@MarchantitaS) March 13, 2023