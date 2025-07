Nieto de Don Ramón revive a su abuelo junto al actor que lo interpreta en la serie de Chespirito

Por décadas, el personaje de Don Ramón ha habitado la memoria colectiva como uno de los íconos más entrañables de la televisión latinoamericana. Pero detrás del sombrero, la chamarra raída y las frases inolvidables, había un hombre que marcó la vida de quienes lo conocieron, y cuya ausencia aún pesa. Hoy, su nieto Miguel Valdés y el actor que le da vida en la serie Chespirito: Sin querer queriendo, Miguel Islas protagoniza un encuentro que va más allá del homenaje: es una conversación entre pasado y presente, entre sangre y vocación, entre verdad y ficción.

El primer cruce entre ambos ocurrió en la alfombra roja de la serie. “Pensé: ‘Achis, yo lo conozco, tiene el sello Valdés’”, recuerda Miguel Islas. Miguel Valdés no tardó en reaccionar: “La primera escena en la que te vi se me enchinó el cuerpo, se me salieron las lágrimas. Te lo juro, es como si te hubieras comido a mi abuelo, oír la voz, ver los gestos, los movimientos. Me pongo chinito todavía”.

Miguel Islas no fue elegido de inmediato para encarnar a Don Ramón. “Desde que hice mi primer casting hasta que me dijeron: ‘Eres tú’, pasaron dos años. Al día de hoy me siento volando, cada día que me despierto y cada entrevista que doy, es algo muy bonito”.

En la charla también salieron a la luz aspectos dolorosos de la vida real, especialmente los momentos finales de Ramón Valdés. Miguel Valdés confesó: “Yo sé que don Roberto (Gómez Bolaños) se arrepintió toda su vida de no haber ido al sepelio de mi abuelito”. Islas respondió con empatía: “Yo estudié la muerte de tu abuelo y es algo que me pone mal la garganta. Sé que no fueron muchos, entiendo que fue algo muy privado”.

Pero Miguel Valdés lo aclaró: “No fue privado, había medios y había todo. María Antonieta estaba en otro lado. Carlos Villagrán lo fue a ver al hospital, pero también estaba en Venezuela. Roberto sí estaba en México, pero por ahí nos enteramos de que ‘Margarita’ no lo dejó ir. Él se arrepintió y lo dijo públicamente”.

La conversación revela la profunda tristeza de una despedida inconclusa, donde incluso la actriz María Antonieta de las Nieves es evocada con cariño especial: “María Antonieta era su hija, no puedo ponerla en sus amistades porque él la veía como su hijita preciosa”, dijo Miguel Valdés.

Sobre otros vínculos, recordó: “Édgar Vivar sí era muy, muy buen amigo de mi abuelo, él iba más seguido a la casa, a las carnes asadas y cosas por el estilo”.

La historia de Don Ramón en la vida real no fue menos dramática que la de su personaje. “Cuando vuelve a la vecindad él ya tenía cáncer. No dijo nada, pero ya cuando se van en una gira a Perú se desvaneció afuera del hotel”, contó su nieto. “Le salió un tumor en la columna vertebral y le quitó la sensación de las piernas, porque se le extendió también al cáncer en los huesos. Él tuvo serenidad en sus últimos momentos porque no sufrió dolor y siguió siendo bien cotorro”.

Miguel Islas, conmovido por la historia, compartió cómo fue para él ver por primera vez su caracterización en el espejo: “Mi primera impresión, por ejemplo, cuando me vi caracterizado fue reírme. Salí, me puse el gorro, me recorrí en un espejo gigantesco y vi a Don Ramón. O sea, soy un fan muy ferviente desde siempre”.

Ambos reconocieron que la serie tiene elementos de ficción y otros que aún faltan por mostrar. “Ver cómo fueron desarrollando las cosas… yo también sé que les faltan cosas que no sé si vayan a sacar o no, porque no están chiquitas”, apuntó Miguel Valdés. A lo que Islas respondió: “Cabe mencionar que fueron ocho capítulos, todo es muy rápido, había más capítulos, la historia era de 20, luego se redujo, luego creció, luego se hizo, o sea, son cosas de producción de las cuales uno no se entera tanto. Pero vas a ver escenas emotivas todavía”.

Finalmente, ambos elogiaron el trabajo del resto del elenco. “Increíble, Paola, hace un trabajo maravilloso”, dijo Islas sobre la actriz que encarna a María Antonieta. “Comenzando por Pablo Cruz, quien es un digno protagonista, lleva todo el peso encima, de todos, de toda la serie”, añadió. Miguel Valdés lo resumió así: “Qué pantalones tuvieron, iban a interpretar a gente que es amada o hasta odiada”.