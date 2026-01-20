Ben Affleck rompe su habitual reserva y habla del futuro de sus hijos con Jennifer Garner

El actor, conocido por su discreción cuando se trata de su vida familiar, sorprendió recientemente al ofrecer una de las reflexiones más sinceras que ha hecho sobre la crianza y el futuro de sus hijos junto a Jennifer Garner.

Ben Affleck, el director estadounidense, de 53 años, se refirió abiertamente a la posibilidad de que Violet, de 20 años, Seraphina, de 17, y Samuel, de 13, sigan una carrera en la actuación, durante su aparición en el estreno mundial de The Rip, celebrado el martes 13 de enero.

En declaraciones a E! News, Affleck dejó claro que, lejos de impulsar a sus hijos hacia Hollywood, su prioridad ha sido permitirles descubrir su propio camino. “Realmente queremos darles espacio para que descubran lo que quieren hacer”, afirmó el ganador del Oscar, subrayando una filosofía de crianza basada en la autonomía y el respeto por las decisiones personales.

Al ser consultado sobre si los animaría a dedicarse a la actuación, el protagonista de Argo fue contundente, aunque no exento de humor. “No los empujaría a eso. Son brillantes, encantadores y maravillosos, y los amamos y estamos orgullosos de ellos”, expresó, antes de añadir entre risas: “y esperamos que no desperdicien su vida actuando”. La frase, pronunciada en tono irónico, reflejó tanto su experiencia en la industria como su deseo de que sus hijos elijan su vocación sin presiones externas.

Affleck también comparó la crianza que reciben sus hijos con la que él mismo tuvo, destacando el valor que tuvo crecer lejos del foco mediático. “De alguna manera, fue una especie de bendición el anonimato, la lucha, de dónde empezamos, que era simplemente en medio de la nada”, señaló, dejando entrever que las dificultades de sus inicios forjaron su carácter y su perspectiva frente al éxito.

Estas declaraciones no son un hecho aislado. En octubre, el actor habló brevemente sobre su familia durante una conversación con Access Hollywood, donde se refirió especialmente a su hija mayor. “Violet se parece a su mamá. Es espectacular”, dijo Affleck, resaltando el vínculo y la admiración que siente por Jennifer Garner como madre.

Ese orgullo se hizo aún más evidente cuando recordó la participación de Violet en las Naciones Unidas, en septiembre, donde la joven ofreció un testimonio sobre el impacto a largo plazo de la pandemia de COVID-19 en los niños. “No podría estar más orgulloso de mis hijos. Ni siquiera puedo decírtelo”, afirmó el actor. “Y tengo mucha suerte de tener una gran pareja y de que tengamos grandes hijos. Es la alegría de mi vida y soy muy, muy afortunado. Y me hace feliz todos los días”.

Las palabras de Affleck llegan poco después de que Jennifer Garner también compartiera reflexiones sobre la maternidad y su familia en una entrevista con Marie Claire UK. “¡Son tan geniales!”, dijo la actriz, quien destacó cómo ha cambiado la crianza con el paso del tiempo. “La crianza ahora ha cambiado. Se trata más de criar con un botón en mi boca… Tienes que dejarlos crecer y tomar sus decisiones. No puedes controlarlo”.

Garner también se refirió con honestidad al impacto emocional de su separación con Affleck, un proceso que marcó profundamente a su familia. “La verdadera ruptura de una familia es lo que fue difícil”, confesó. La pareja se casó en 2005, se separó en 2015 y finalizó oficialmente su divorcio en 2018. “Perder una verdadera asociación y amistad es lo que fue difícil”, añadió, poniendo en evidencia que, más allá de la ruptura sentimental, el mayor desafío fue redefinir la dinámica familiar.

Las recientes declaraciones de ambos actores revelan una visión compartida: priorizar el bienestar emocional de sus hijos, proteger su privacidad y permitirles construir su identidad lejos de las expectativas de Hollywood. En un entorno marcado por la exposición mediática, Ben Affleck y Jennifer Garner apuestan por una crianza consciente, basada en el respeto, la libertad y el acompañamiento constante.