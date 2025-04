Blake Lively, entre las 100 más influyentes del mundo mientras enfrenta escándalo legal con Justin Baldoni

El ensayo que acompañó su nombramiento estuvo a cargo de la destacada abogada de derechos civiles Sherrilyn Ifill, quien elogió a Lively no por su estatus de estrella, sino por su compromiso con causas sociales.

La protagonista de Romper el círculo compartió su emoción con sus seguidores el 16 de abril, a través de un emotivo mensaje en Instagram: “Es un honor ser reconocida en la lista @time 100 de 2025. Ser escrita por la gran @sherrilynifill no es algo que me tome a la ligera”, publicó la actriz de 37 años.

“No conozco a la Blake Lively de la alfombra roja. Ni del Met Gala. Nunca vi Gossip Girl. La Blake Lively que yo conozco es una filántropa y una estudiante de los problemas más complejos de nuestro país”, escribió Ifill en TIME.

El reconocimiento también destacó su activismo desde 2019, cuando ella y su esposo Ryan Reynolds realizaron una importante donación a la NAACP Legal Defense Fund, en respuesta a las crecientes tensiones nacionales sobre la represión de votantes y la brutalidad policial.

Ifill describió a la actriz como “sincera”, con una genuina preocupación por las fallas del sistema educativo estadounidense: “Está comprometida con hacer avanzar este país. Por sus hijos. Y por los míos”, añadió la activista.

Junto a Lively, la lista TIME100 de este año incluye a figuras de alto perfil como Demi Moore, Donald Trump, Serena Williams, Snoop Dogg, Ed Sheeran y el CEO de Google DeepMind, Demis Hassabis.

La celebración de Lively ocurre en un contexto muy diferente en su vida personal y profesional. Desde finales de 2024, la actriz mantiene un tenso conflicto judicial contra Justin Baldoni, actor y director de It Ends With Us, donde ambos trabajaron juntos.

En diciembre pasado, Blake Lively presentó una demanda formal contra Baldoni, acusándolo de acoso sexual, creación de un ambiente de trabajo hostil y provocarle angustia emocional severa durante la filmación. Ella también ejerció como productora de la cinta.

La respuesta del actor fue inmediata: negó tajantemente las acusaciones a través de su abogado Bryan Freedman, quien calificó las afirmaciones como: “Totalmente falsas, escandalosas e intencionadamente sensacionalistas”.

Pero la disputa no se quedó ahí. En enero de 2025, Wayfarer Studios, productora de Baldoni, lanzó una contrademanda de 400 millones de dólares contra Lively, Ryan Reynolds y la publicista de la actriz, Leslie Sloane, alegando extorsión civil, difamación e invasión de la privacidad, entre otros cargos.

Adicionalmente, Baldoni emprendió acciones legales contra el New York Times, exigiendo 250 millones de dólares por su cobertura del caso. El periódico ha anunciado su intención de “defenderse enérgicamente” en los tribunales.

El cruce de acusaciones ha llegado también a los medios de comunicación. Mientras Lively denuncia que Baldoni intenta “invertir los papeles” y manipular la narrativa tras su denuncia, el equipo legal del actor ha filtrado conversaciones grabadas durante la filmación que, según ellos, contradicen las versiones de la actriz.

El juicio entre ambas partes está programado para iniciar el 9 de marzo de 2026, en un proceso que promete atraer la atención mediática global. A pesar de la polémica, Blake Lively continúa activa en el cine. El próximo 1 de mayo, estrenará Another Simple Favor, la secuela de su exitosa comedia de suspenso de 2018, disponible en Prime Video.