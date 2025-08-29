Blake Lively vs. Justin Baldoni: Lanzan documental sobre uno de los juicios más polémicos en Hollywood

El mundo del cine se prepara para uno de los estrenos más comentados del año.

El documental “He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni”, una producción dirigida por Chris Hackett que promete destapar los detalles más sensibles de un caso que ha sacudido a Hollywood en los últimos años. La cinta, que combina material inédito, documentos judiciales y testimonios exclusivos, llegará a Latinoamérica el 2 de septiembre de 2025 a través de plataformas de streaming.

La historia detrás del documental se centra en las acusaciones que la actriz Blake Lively, reconocida por su papel en Gossip Girl, presentó contra el director y actor Justin Baldoni durante el rodaje de la exitosa película It Ends With Us. Según Lively, Baldoni incurrió en conducta sexual inapropiada, un señalamiento que no solo conmocionó a los seguidores de ambos, sino que puso en evidencia la fragilidad de las relaciones de poder en la industria del entretenimiento.

Baldoni, por su parte, ha rechazado todas las acusaciones y respondió con una contrademanda, alegando que la actriz buscaba dañar su reputación profesional. Este enfrentamiento legal, que tendrá su desenlace en un juicio programado para marzo de 2026, se convirtió rápidamente en uno de los casos más comentados en medios internacionales.

El estreno de It Ends With Us en agosto de 2024 marcó un hito en taquilla, recaudando más de 351 millones de dólares a nivel mundial. Basada en la novela de Colleen Hoover y coescrita por Christy Hall, la película fue elogiada por abordar la violencia doméstica y las relaciones tóxicas desde una narrativa sensible y realista.

Sin embargo, el éxito comercial pronto quedó ensombrecido por las denuncias contra Baldoni. Lo que inicialmente parecía ser un triunfo cinematográfico terminó convirtiéndose en un punto de partida para un debate más amplio sobre el acoso sexual en Hollywood, la responsabilidad de las figuras públicas y el impacto que tienen los medios y las redes sociales en la construcción (o destrucción) de reputaciones.

Un detalle que aumentó la atención mediática sobre el caso fue la mención de Taylor Swift durante la investigación. Aunque en un inicio se especuló con que la cantante podría ser llamada a declarar, finalmente su participación fue descartada al confirmarse que no tuvo ninguna relación con los hechos.

Pese a ello, el simple hecho de que su nombre apareciera en el proceso bastó para que el caso se viralizara aún más en redes sociales, convirtiéndose en un auténtico fenómeno global de conversación.

El documental no se limita a narrar la disputa entre Lively y Baldoni. Según adelantó el director Chris Hackett, la producción busca contextualizar este caso dentro de un patrón más amplio de denuncias en la industria del entretenimiento, incluyendo referentes como el escándalo de Harvey Weinstein y el movimiento #MeToo.

De esta manera, la obra plantea preguntas cruciales: ¿cómo deben manejarse las denuncias de acoso en espacios de trabajo tan expuestos al escrutinio público? ¿Qué papel tienen las redes sociales en amplificar o distorsionar estas acusaciones? ¿Y cómo equilibrar el derecho a la defensa con la voz de las víctimas?

Con un estreno programado para el 2 de septiembre de 2025, disponible directamente en servicios de streaming, se espera que el documental tenga un fuerte impacto en Latinoamérica, donde tanto Blake Lively como Justin Baldoni cuentan con una sólida base de fans.

El proyecto promete ser mucho más que un producto de entretenimiento: se presenta como un documento histórico sobre las dinámicas de poder, género y justicia en Hollywood, y sin duda dará pie a nuevos debates sobre la ética en la industria cinematográfica.