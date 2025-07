Brad Pitt y Leonardo DiCaprio ¿En qué terminó el rumor de orden de restricción?

Durante décadas, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio fueron dos astros que brillaban por separado en la constelación de Hollywood. Aunque ambos dominaron la industria desde los años 90, construyendo carreras impecables con papeles memorables, su esperada colaboración en la pantalla tardó más de lo que muchos imaginaron. Sin embargo, la razón detrás de este largo distanciamiento fue objeto de especulaciones: tensiones personales, rumores de una orden de restricción y una supuesta rivalidad que alimentó titulares durante años.

Brad Pitt emergió como símbolo de intensidad dramática y carisma en títulos como Leyendas de pasión, 12 monos, Seven y El club de la pelea, mientras Leonardo DiCaprio se consolidaba como el actor fetiche de Scorsese tras el fenómeno de Titanic, gracias a interpretaciones en Gangs of New York, El aviador e Infiltrados. Su estatus como íconos del cine moderno era incuestionable, pero los rumores indicaban que fuera de cámara había tensiones no resueltas.

Una de las versiones más persistentes en los años 90 apuntaba a un supuesto triángulo sentimental. Tras la mediática ruptura entre Brad Pitt y Gwyneth Paltrow, comenzaron a circular reportes de que DiCaprio había sido visto con la actriz, lo que habría provocado un quiebre entre los actores. Incluso, algunos medios aseguraron que Pitt habría llegado a emitir una orden de restricción contra su colega, aunque tal afirmación nunca fue confirmada oficialmente.

Décadas después, y ya con el pasado aparentemente enterrado, ambos actores se unieron bajo la dirección de Quentin Tarantino en Había una vez en Hollywood (2019). Allí interpretaron a una entrañable dupla de actor y doble de riesgo, Rick Dalton y Cliff Booth, y su química fue tan natural que sorprendió incluso a los más escépticos. La película fue un éxito de crítica y audiencia, y tanto Pitt como DiCaprio fueron nominados a los premios más prestigiosos del cine. Pitt, incluso, se llevó el Óscar a Mejor Actor de Reparto.

Durante la promoción del filme, los fantasmas del pasado regresaron fugazmente cuando una periodista del medio Extra le preguntó a Pitt por la supuesta orden de alejamiento. Él, con tono sarcástico, zanjó la cuestión diciendo: “Sí, tuve una orden de alejamiento contra él durante un tiempo… por un incidente de 1994 del que no nos gusta hablar.”

Aunque la frase no confirmó ni negó los hechos, su tono distendido dio a entender que cualquier diferencia había quedado atrás.

Más recientemente, durante una presentación en CinemaCon, Tom Cruise avivó la nostalgia al compartir una anécdota que pintó a Pitt desde otra perspectiva. Recordó cómo durante las filmaciones de Entrevista con el vampiro en 1994, ambos desahogaban el estrés de las largas jornadas rodando en go-karts por las noches.

“Es un muy buen conductor. Créeme, he corrido contra él. Cuando hacíamos Entrevista con el vampiro, literalmente terminábamos de filmar y salíamos a manejar go-karts toda la noche”, relató Cruise ante una audiencia fascinada.

El comentario surgió en el marco de la promoción de F1, la nueva película protagonizada por Pitt, donde interpreta a un expiloto de Fórmula 1 que regresa a las pistas como mentor de un joven talento.

“Tengo muchas ganas de verla este verano. Será genial. Es genial ver a Brad conduciendo. Es muy bueno”, añadió Cruise con una sonrisa cómplice.

Hoy, la relación entre Pitt y DiCaprio parece estar lejos de cualquier escándalo. La colaboración en Había una vez en Hollywood demostró no solo su compatibilidad actoral, sino también una madurez profesional que trasciende viejos rumores. De hecho, el director David Fincher ha confirmado que trabaja en una secuela centrada en el personaje de Pitt, lo que sugiere que el legado de esta dupla apenas comienza.