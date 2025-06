Carlos Villagrán rompe el silencio sobre la serie de Chespirito y lanza broma a Florinda Meza

Con una sonrisa intacta y el humor que lo ha caracterizado durante décadas, Carlos Villagrán el icónico actor que dio vida a Quico en El Chavo del 8, reapareció ante los medios el pasado 10 de junio. A sus 81 años, celebró estar libre de cáncer de próstata, enfermedad que superó tras dos años de tratamiento, y aprovechó para hacer un llamado a la prevención, recordando que también el actor Rubén Aguirre, quien interpretó al “Profesor Jirafales”, padeció la misma condición.

Durante la conferencia, Villagrán mantuvo su tono divertido, pero también reflexivo. Entre risas, lanzó una broma que no tardó en hacer eco: “Nada más quedamos cuatro: La Chilindrina, Quico, Ñoño y Doña Florinda… que cada que se duerme, la velan; ¡no es cierto!”, dijo con picardía, desatando carcajadas entre los presentes.

Pero la rueda de prensa pronto giró hacia un tema inevitable: el reciente estreno de la bioserie “Chespirito: Sin querer queriendo”. Villagrán fue cauteloso al abordar el asunto, pero no eludió su opinión: “Deseo que les vaya muy bien. Yo confío en el criterio de las personas, mi trabajo ahí está. Yo sé que se van a decir muchas mentiras, no sé cuáles, pero no puedo decir nada porque respeto a Roberto Gómez Bolaños”, afirmó con serenidad.

El actor confesó que no fue contactado por los productores de la serie, y aunque su legado habla por sí solo, lamentó no haber sido tomado en cuenta: “Yo respeto lo que decidieron, y si me hubieran hablado, yo decidiría, pero no me llamaron”, expresó, con la nostalgia de quien formó parte de uno de los programas más queridos de la televisión latinoamericana.

Sobre la posibilidad de que en la serie lo retraten de forma negativa, Villagrán fue contundente: “Yo pienso ser feliz y seguir siéndolo. Si a esa gente la hizo reír Quico, confío en la gente. Se darán cuenta si hay alguna mentira”.

Por su parte, Florinda Meza, quien no fue incluida en la producción ni autorizó el uso de su nombre real, también reaccionó recientemente a la serie. Si bien aseguró que no está del todo conforme, se mostró prudente: “No estoy contenta, pero no puedo decir que no me interese”, comentó a los medios.

Lejos de alimentar polémicas, Meza optó por resaltar el lado humano de los personajes que formaron parte de su vida y de la televisión: “Las buenas historias tienen seres humanos, y si eso lo han anunciado como biografía, pues tiene persona”, reflexionó. Además, recalcó que, en su opinión, la historia de Chespirito “no tiene villanos”, sino individuos con “cualidades y defectos”.

A pesar del paso del tiempo y de los conflictos del pasado, tanto Villagrán como Meza coinciden en una visión común: la obra de Roberto Gómez Bolaños dejó una huella imborrable. Como lo dijo Villagrán: “El Chavo dejó una huella eterna y absoluta”.

La vida después de La Vecindad no ha sido fácil para sus integrantes, pero con salud renovada y un legado entrañable, Carlos Villagrán demuestra que aún tiene mucho que decir, siempre con la risa como bandera.