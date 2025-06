Dakota Johnson rompe tabúes: 'Siempre estoy lista para el sexo'

La actriz no esquiva las preguntas difíciles ni se incomoda al hablar de sexualidad.

Todo lo contrario: la actriz Dakota Johnson, de 35 años, recordada mundialmente por su rol como Anastasia Steele en la saga Fifty Shades of Grey, sorprendió en una reciente entrevista al confesar que se siente completamente preparada, y cómoda, para grabar escenas íntimas sin necesidad de ninguna preparación emocional previa.

“No tengo que hacerlo. Estoy como, siempre lista para el sexo”, dijo entre risas durante su participación en el pódcast Good Hang, conducido por Amy Poehler, en el marco del estreno de su nueva comedia romántica Materialists.

Aunque su declaración causó revuelo en redes sociales, lo que Dakota compartió va mucho más allá de una frase llamativa. En la conversación, abordó con honestidad cómo su crianza, su experiencia profesional y su relación con el cuerpo han moldeado su visión sobre el trabajo actoral en escenas de contenido sexual.

Johnson reconoció que su seguridad frente a las cámaras proviene de una base familiar sólida. Su madre, la actriz Melanie Griffith, fue clave en enseñarle a ver su cuerpo con naturalidad y orgullo: “Mi mamá me crió para que estuviera realmente orgullosa de mi cuerpo y lo amara, así que siempre me he sentido muy agradecida por eso, especialmente en mi trabajo, porque puedo usarlo y se siente real”.

Recordó, además, las conversaciones abiertas que tuvieron desde su adolescencia sobre temas como la menstruación o el sexo: “Fue la forma en que hablaba conmigo sobre eso… Fue muy honesta y abierta sobre cosas del cuerpo, como cuando me vino la regla. También me habló sobre el sexo y sobre cuán precioso e importante es”.

En su carrera, Johnson ha tenido múltiples experiencias filmando escenas eróticas, pero recientemente vivió algo nuevo: trabajar con una coordinadora de intimidad, una figura cada vez más común en sets de cine y televisión para garantizar la seguridad y comodidad de los actores.

“Fue genial. Fue muy bueno, porque estoy tan acostumbrada a que simplemente… sea una escena de sexo. No es sexy; no se siente bien”, explicó.

Te puede interesar: Sofía Vergara enciende Instagram redefiniendo la sensualidad a sus 52 años

Te puede interesar: ¡Es oficial! Billie Eilish se deja ver con su nuevo novio Nat Wolff

Durante una escena en particular, el equipo de producción sugirió utilizar una pelota de pilates para facilitar ciertas posiciones. Johnson no pudo evitar reírse ante la idea. “Pero entonces íbamos a estar como demasiado lejos el uno del otro y no lo terminamos usando”, bromeó.

Aunque se siente cómoda con su cuerpo, Johnson aclara que cada escena depende del contexto del personaje y de cómo debe percibirse para el público: “Primero, depende de quién y de quién se supone que debe ser para la audiencia. ¿Es una chica superidolatrada y sexy? ¿Es una ama de casa? ¿Está sola? ¿Está asustada? ¿Es conservadora? Eso obviamente es trabajo de personaje”.

La actriz también defendió el uso de la sexualidad en la narrativa fílmica, siempre que tenga un propósito auténtico: “Supongo que en mi trabajo es algo con lo que me siento valiente y siento que, cuando se usa de la manera correcta en una historia, es importante”.

Esa visión artística se refleja en su nuevo papel en Materialists, dirigida por Celine Song (Vidas Pasadas). En la película, Johnson interpreta a una casamentera exitosa atrapada entre dos hombres: su exnovio, interpretado por Chris Evans, y un millonario interpretado por Pedro Pascal. El filme, que explora relaciones y deseos en el contexto contemporáneo, ha sido recibido con entusiasmo: tiene un 89% de aprobación en Rotten Tomatoes.

Las revelaciones personales de Johnson llegan mientras enfrenta un momento emocional delicado. Según confirmó People el pasado 4 de junio, la actriz y el vocalista de Coldplay, Chris Martin, pusieron fin a su relación tras casi ocho años juntos. Una fuente cercana reveló al Daily Mail: “Su relación ha estado rota desde hace tiempo, solo que no habían podido oficializarlo”.

Mientras Martin continúa de gira, Johnson recorre Nueva York promocionando su película. A pesar del fin de su relación, la actriz se muestra fuerte, auténtica y, como siempre, decidida a seguir rompiendo moldes en la industria del cine.