¡Es oficial! Billie Eilish se deja ver con su nuevo novio Nat Wolff

Lo que empezó como una conexión artística frente a las cámaras, ha florecido ahora en una historia romántica que ya no busca esconderse. Billie Eilish y el actor Nat Wolff se convirtieron en noticia global tras ser fotografiados compartiendo un beso y copas de champaña en un balcón veneciano, confirmando así los rumores que desde hace meses circulaban entre sus fans más atentos.

Las imágenes, difundidas inicialmente por la cuenta de entretenimiento Deux Moi, muestran a la pareja en una escapada romántica en Italia, riendo, abrazándose y disfrutando del sol europeo. La escena, digna de una postal, rompió con el hermetismo que ambos habían mantenido sobre su relación, desatando una oleada de reacciones en redes sociales.

El vínculo entre Eilish y Wolff se gestó bajo reflectores. El actor estadounidense interpreta al interés amoroso de la cantante en el video “Chihiro”, segundo sencillo del álbum Hit Me Hard and Soft. Dirigido por la propia Billie, el clip retrata una relación intensa y emocional entre dos personajes que huyen de una institución para abrazarse y jugar en libertad, en lo que ella describió como “una expresión externa de un conflicto interno”.

En una nota de prensa que acompañó el lanzamiento, Eilish explicó que el videoclip encarna esa tensión entre emociones profundas y la negación: “Los sentimientos más profundos como el miedo, el amor o el deseo siempre nos alcanzan, sin importar cuánto intentemos huir”.

Te puede interesar: 'Otro viernes de locos' regresa con Lindsay Lohan, Jamie Lee Curtis con caos y música

Te puede interesar: Ryan Gosling revela su mayor desilusión infantil cuando conoció a su ídolo

A la luz de las recientes imágenes en Venecia, esas palabras adquieren un nuevo sentido. La complicidad que ambos mostraron en el video ya era percibida por su audiencia como algo más que actuación. Los seguidores de Billie Eilish no tardaron en notar cómo, tras el rodaje, la pareja fue vista compartiendo tiempo fuera del set. Sin embargo, en aquel momento, ninguno se pronunció al respecto.

Nat Wolff, nacido en 1994, no es un rostro nuevo en la industria del entretenimiento. Su carrera comenzó en la música, formando parte del dúo Nat & Alex Wolff junto a su hermano menor. Ambos protagonizaron la serie The Naked Brothers Band de Nickelodeon, creada por su madre, la actriz y directora Polly Draper, durante los años 2000.

Su salto al cine fue notable. Wolff protagonizó las exitosas adaptaciones de novelas juveniles The Fault in Our Stars (2014) y Paper Towns (2015), basadas en los libros de John Green, que lo posicionaron como uno de los actores jóvenes más prometedores de su generación. A ello se suman papeles en filmes como Death Note (2017), Stella’s Last Weekend (2018) y la serie de Amazon The Consultant.

Su trayectoria no solo ha sido marcada por su talento multifacético en la música y la actuación, sino también por una elección de proyectos que lo vinculan a producciones con fuerte carga emocional o narrativa, como el universo simbólico que Eilish planteó en “Chihiro”.