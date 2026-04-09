Dakota Johnson estrena romance con Role Model tras su ruptura con Chris Martin

A casi un año de su mediática separación con Chris Martin, la reconocida actriz ha sido vinculada con el músico Role Model, marcando así un nuevo capítulo en su historia personal que ya genera conversación en la industria del entretenimiento.

De acuerdo con información reciente, Dakota Johnson y Role Model, nombre artístico de Tucker Pillsbury, estarían consolidando una relación que va más allá de lo casual. Las primeras señales públicas surgieron a inicios de abril, cuando ambos fueron captados en actitud afectuosa en el barrio de Los Feliz, en Los Ángeles. Testigos aseguran que no solo caminaban tomados de la mano, sino que también intercambiaban muestras de cariño sin ocultarse.

Una fuente cercana reveló detalles clave sobre este vínculo emergente: “Definitivamente es más que un romance pasajero o un coqueteo”, afirmando además que la pareja habría comenzado a salir “desde finales del año pasado”. Esta información sugiere que el romance lleva meses desarrollándose en privado antes de hacerse visible.

El acercamiento entre ambos no es completamente nuevo. Ya en diciembre y enero habían sido vistos juntos, aunque en ese momento el entorno de la actriz minimizó la situación, describiéndola como algo sin mayor compromiso. Sin embargo, la evolución de los hechos apunta a una conexión más sólida.

Personas cercanas a Johnson destacan que la actriz se siente cómoda con esta nueva etapa. Según estas versiones, “realmente le gusta” el cantante, aunque también mantiene cautela tras su larga relación anterior. Este matiz es clave, ya que su historia con el líder de Coldplay se extendió por casi ocho años, con múltiples idas y vueltas antes de su ruptura definitiva en junio de 2025.

Durante ese tiempo, la pareja fue objeto constante de rumores, incluyendo especulaciones sobre un posible compromiso. Incluso semanas antes de la separación oficial, fueron vistos juntos en California, lo que aumentó la sorpresa en torno a su quiebre.

Ahora, en contraste, el presente parece mucho más ligero para la actriz. La dinámica con Pillsbury es descrita como natural y fluida: “Están muy en la misma página y simplemente se siente fácil. Ella piensa que es atractivo y él la trata increíblemente bien”. Además, se destaca que Johnson ha disfrutado activamente su vida social en los últimos meses, rodeándose de amigos y pasando tiempo en Los Ángeles.

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Por su parte, Role Model no es ajeno a la atención mediática. Su carrera musical ha ido en ascenso y su perfil público creció aún más tras ser destacado en la revista People. Antes de este nuevo romance, mantuvo una relación con la influencer Emma Chamberlain entre 2020 y 2023.

El propio artista habló abiertamente sobre esa ruptura en una entrevista previa: “Lo más importante fue que me entró una nostalgia enorme. Solo quería volver a casa, estar con mis amigos y mi familia y tener algo de normalidad”. Añadió también: “Creo que eso sería muy confuso para la otra persona”, evidenciando una mirada introspectiva sobre sus relaciones.

En cuanto a Dakota, meses antes de que este romance saliera a la luz, una fuente había asegurado que la actriz no estaba enfocada en iniciar una relación formal. Según esa versión, se encontraba explorando nuevas conexiones sin presión. Esa postura coincide con una declaración que ella misma dio en televisión cuando le preguntaron por sus exigencias en una pareja: “Que no sea un imbécil”.

La opinión familiar tampoco ha pasado desapercibida. Melanie Griffith, madre de la actriz, fue consultada sobre esta nueva relación y su respuesta fue clara y positiva: “Por supuesto que sí. Creo que es fabuloso”.

Así, el romance entre Dakota Johnson y Role Model se posiciona como una de las historias más comentadas del momento. Aunque ambos mantienen un perfil relativamente discreto, las señales indican que esta relación podría seguir evolucionando y consolidándose con el tiempo.